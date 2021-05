Les Indiens ont mis en garde contre le fait de se couvrir de caca de vache | Monde | Nouvelles

Dans l’hindouisme, la vache est considérée comme un symbole sacré de la vie et de la terre, faisant croire à certains que ses déchets pourraient aider à les protéger alors que Covid ravage le pays. Un nombre croissant de personnes en Inde s’étouffent dans les excréments et l’urine de l’animal, pensant qu’il combattra le virus.

Certains habitants de l’État indien du Gujarat auraient visité des refuges pour vaches une fois par semaine et se frottaient leurs excréments.

Une fois recouverts de substance, ils s’embrassent ou laissent sécher le mélange dans un effort pour honorer les vaches.

Quand ils sont cuits, du lait ou du babeurre est utilisé pour laver le mélange.

Étant donné que cette pratique implique de rompre la distanciation sociale, les responsables craignent de plus en plus que cela puisse alimenter la propagation du COVID-19 – ainsi que provoquer d’autres complications de santé à partir de la bouse elle-même.

Les responsables médicaux ont été forcés d’expliquer qu’il n’y avait aucune preuve que le caca de vache puisse renforcer l’immunité ou aider à traiter le COVID-19.

Le Dr JA Jayalal, président national de l’Association médicale indienne, a déclaré: «Il n’y a aucune preuve scientifique concrète que la bouse de vache ou l’urine agissent pour renforcer l’immunité contre le COVID-19, cela est entièrement basé sur la croyance.

«Le maculage ou la consommation de ces produits comporte également des risques pour la santé – d’autres maladies peuvent se propager de l’animal à l’homme.»

Le conseil intervient alors que l’Inde rapporte une augmentation du «champignon noir» trouvé chez les patients souffrant de coronavirus.

L’Inde compte actuellement un décès Covid sur trois signalé quotidiennement dans le monde, avec 362 727 nouveaux cas signalés au cours des dernières 24 heures.

Les médecins et les scientifiques du monde entier rappellent aux gens que l’utilisation de traitements alternatifs pour le coronavirus cause généralement plus de mal que de bien, étant donné qu’ils fournissent un faux sentiment de sécurité et n’ont généralement aucun avantage médical par rapport au virus.