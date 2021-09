Les Indiens sont à nouveau prêts à voyager tranquillement à l’étranger, selon une enquête

in

L’enquête a également révélé que 57% des répondants indiens se sentent en sécurité à l’idée de séjourner dans des hôtels. (Image représentative)

Une grande majorité d’Indiens sont prêts à voyager à l’étranger pour leurs loisirs après la deuxième vague de Covid-19 dans le pays, car la réduction de l’anxiété et la fin des restrictions de voyage ont levé le sentiment, selon une nouvelle étude.

Selon le Global State of the Consumer Tracker de Deloitte, 57 % des Indiens interrogés prévoient de voyager à l’étranger pour leurs loisirs au cours des trois prochains mois.

Les voyages internationaux pour les loisirs se sont arrêtés suite à l’épidémie de Covid-19 et à la suspension des vols internationaux réguliers l’année dernière. Depuis lors, plusieurs initiatives telles que les passeports vaccinaux, les couloirs de voyage, les dispositifs de bulles d’air et la voie de voyage vaccinée ont été entreprises pour faciliter le mouvement international des passagers. Cela a conduit à une augmentation des demandes de recherche de voyages internationaux, offrant une lueur d’espoir pour le secteur du voyage et de l’hôtellerie en difficulté.

L’enquête a également révélé que 57% des répondants indiens se sentent en sécurité à l’idée de séjourner dans des hôtels. De plus, 19% des personnes interrogées ont l’intention de dépenser de l’argent pour voyager lors de la deuxième vague, contre 11% lors de la précédente.

La baisse des cas de Covid-19 en Inde a été suivie par plusieurs pays qui ont levé les restrictions de voyage pour les Indiens.

L’Inde a actuellement des accords de bulle d’air avec 28 pays. Les voyageurs indiens ayant terminé leur dose de Covishield peuvent également voyager dans 16 pays européens dans le cadre de l’initiative « Green Pass » de l’Union européenne.

Les Émirats arabes unis ont commencé à délivrer des visas touristiques, y compris aux Indiens, avant l’Expo 2020 à Dubaï. L’ambassade de Turquie en Inde a annoncé plus tôt ce mois-ci que les Indiens entièrement vaccinés se rendant en Turquie ne seraient plus tenus de subir une quarantaine de 14 jours à leur arrivée.

Le mois dernier, l’Allemagne a reclassé l’Inde en “zones à forte incidence (Covid)”, améliorant la désignation du niveau de restriction plus élevé “zones de variantes virales”. Avec cette mise à niveau, il a supprimé l’interdiction d’entrée des voyageurs indiens. L’Espagne autorise également les Indiens entièrement vaccinés à entrer dans le pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.