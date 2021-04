Les Indiens urbains plus proactifs en matière de santé et de forme physique à l’époque de Covid: rapport

Les assureurs ont informé les assurés que la santé et la forme physique ont un impact direct sur le montant de leur prime d’une police d’assurance.

La pandémie de Covid-19 ayant des implications médicales, les Indiens urbains deviennent proactifs en matière de santé et de forme physique, selon les résultats d’une enquête menée par Max Life Insurance.

La troisième édition de l’enquête phare de Max Life – «Max Life India Protection Quotient 3.0 (IPQ 3.0)», menée en partenariat avec Kantar – parle d’une meilleure protection financière du pays. Il indique que le nombre de personnes envisageant d’avoir une demande de suivi de leur santé était également important pendant cette période. Les Indiens urbains ont déclaré qu’ils seraient intéressés par l’utilisation d’une application permettant des réductions sur les primes en réponse au maintien de certains modèles de santé et de bien-être.

Selon le rapport, environ 72 pour cent des personnes interrogées recherchaient activement des produits qui amélioreraient l’immunité et 71 pour cent s’intéressaient aux régimes de santé et de remise en forme.

On a également constaté que les Indiens des villes se livraient à une variété d’activités pour rester en forme mentalement et physiquement, en ce qui concerne leur santé et leur forme physique – avec 75% consommant des aliments sains cuisinés à la maison, 54% faisant régulièrement de l’exercice (marche , gym, yoga), 47 pour cent sont allés à un bilan de santé régulier et 30 pour cent ont adopté l’utilisation de bandes de fitness, d’appareils de surveillance de la santé, etc. – reflétant des changements importants d’attitude envers la santé et la forme physique, dans le contexte de Covid- 19.

Aalok Bhan, directeur et directeur du marketing, Max Life Insurance, déclare: «En plus de remodeler le monde que nous connaissions, la pandémie de Covid-19 a entraîné un changement radical dans l’approche des gens en matière de santé, de bien-être et de bien-être général. Une prise de conscience accrue de la valeur de la protection de leurs proches a conduit les individus à prendre en charge leur santé physique et mentale et à adopter des choix de vie plus sains et une préférence pour les services de bien-être connectés.

Les assureurs jouent également un rôle important dans cette poussée prononcée vers la santé et la forme physique, étant donné que diverses compagnies d’assurance-vie et maladie favorisent le bien-être des assurés. Les assureurs ont informé les assurés que la santé et la forme physique ont un impact direct sur le montant de leur prime d’une police d’assurance.

L’attitude d’Urban India envers la santé et le bien-être dans le contexte de Covid-19;

Urban India a tendance à utiliser une application de santé

Bien que la pandémie de Covid-19 ait créé plusieurs problèmes de santé, elle a également conduit à un intérêt accru pour la santé et le bien-être. Par conséquent, l’enquête a révélé la tendance de l’Inde urbaine à envisager des applications de santé qui permettraient des remises sur les primes en réponse au maintien de certains modèles de santé et de bien-être. Cette considération était la plus élevée parmi les métros où 66 pour cent étaient enclins à une application de santé, suivis par les villes de niveau 1 et de niveau 2 où 59 pour cent et 47 pour cent des répondants respectivement ont montré de la considération pour elle.

La santé et la forme ont un impact direct sur le montant de la prime d’assurance

Une proportion plus élevée d’Indiens vivant en milieu urbain savait que la santé et la forme physique de l’individu avaient une incidence directe sur le montant de la prime de l’assurance temporaire. À 76 pour cent, les répondants des villes de niveau 1 étaient les plus conscients de l’impact de la santé et de la forme physique sur les primes des polices. La notoriété était de 74% dans les métros, suivie de 60% dans les villes de niveau 2.

Réduction du montant de la prime pour améliorer la santé et la forme physique

L’enquête a également révélé des changements significatifs dans l’attitude de l’Inde urbaine à l’égard de la réduction des primes comme récompense pour le maintien de la santé et de la forme physique. À 73%, la ville de Delhi était plus encline à souscrire une assurance-vie si elle offrait une réduction du montant des primes pour améliorer leur santé et leur forme physique. 53% dans la ville de Calcutta et 40% dans la ville de Bombay étaient disposés à bénéficier de cette incitation à la santé et à la remise en forme.

La réalisation de l’occurrence des maladies graves (IC) augmente, mais l’adoption des motocyclistes de l’IC n’a pas encore vu une adoption plus large

L’enquête a révélé une augmentation de la réalisation de maladies graves dans les zones urbaines de l’Inde. 25 pour cent des répondants, contre 19 pour cent des répondants précédents (dans le précédent sondage IPQ 2.0), savaient que les maladies graves pouvaient les attaquer. En conséquence, par rapport à la période pré-Covid-19 où seulement 11% ou 1 Indien sur 10 avaient un avenant maladies graves sur leur assurance temporaire (selon le précédent sondage IPQ 2.0), selon IPQ 3.0, maintenant 26% des répondants ou 1 sur 4 ont acheté un avenant maladies graves avec leur police d’assurance temporaire.

Bien qu’il s’agisse d’une nette amélioration en termes relatifs, l’adoption plus large de l’avenant des maladies graves n’a pas encore eu lieu. À la suite de Covid-19, 31 pour cent des répondants du métro ont acheté une maladie grave avec leurs plans à terme, suivis de 24 pour cent dans les villes de niveau 2 et de 23 pour cent dans les villes de niveau 1.

