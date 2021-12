Les Indies Nintendo Switch les plus vendues de 2021 sont surprenantes

Il reste encore quelques jours en décembre, ce qui signifie que nous avons encore un peu plus de temps pour nous remémorer l’année précédente. Dans ce cas, l’éditeur japonais Nintendo a publié une supercoupe percutante de ce qui est, apparemment, les jeux à petit budget les plus populaires sur sa plate-forme portable.

Certains de ces indies, j’en suis sûr, ne seront pas une surprise : à partir du moment où ils ont été annoncés, les gens ont immédiatement voulu savoir quand la version Switch de ce titre sortirait. (Bonjour, Spelunky exclusif chronométré 2.) D’autres, comme Road 96, je ne savais pas qu’ils avaient autant de battage publicitaire ! Ce qui vaut la peine de noter, c’est qu’il n’y a pas d’informations supplémentaires ici, nous ne pouvons donc pas dire si cette liste va du moins au plus vendu ou quels sont exactement les chiffres de vente de cette console en particulier. Kotaku a contacté Nintendo pour obtenir des éclaircissements. Mais la liste, dans l’ordre de présentation lors de la vidéo, comprend :

Cyber ​​ShadowUnpackingTetris Effect: ConnectedStick Fight: The Game Curse of the Dead GodsEnder LiliesDoki Doki Literature Club Plus!Spelunky 2Road 96Subnautica/Subnautica: Below ZeroLittlewoodIslanders Console EditionSlime Rancher: Plortable EditionEastwardAxiom Verge 2

Vous voyez des tendances ici ? Quarante pour cent présentent une esthétique magnifique en pixel art, et un nombre notable sont des ports (parfois plus anciens) ou des remasters de quelque sorte. Et hé, ne le sauriez-vous pas, Nintendo organise également une vente de fin d’année pour bon nombre de ces mêmes titres (et plus) sur l’eShop au moment où nous parlons, si l’une des inclusions pique votre intérêt. Si vous êtes sur la clôture, Kotaku a écrit des critiques pour bon nombre de ces jeux. Nous avons aimé Axiom Verge 2, Doki Doki, Unpacking, Spelunky 2 et, même si Eastward était bon, nous sommes repartis avec des sentiments mitigés.

Maintenant, si vous êtes curieux de connaître la période des jeux les plus vendus de Nintendo, cette liste est surmontée de nul autre que … Mario Kart 8, un portage d’un jeu sorti il ​​y a des années.