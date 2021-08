Les industriels devraient être les ambassadeurs de la marque de l’État : le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray

Thackeray a déclaré que le Maharashtra, tout en transformant ce défi en opportunité, s’était efforcé de soulager les industries et les entreprises même pendant la période de Corona et avait lancé de nombreuses nouvelles entreprises.

«Un CM du Maharashtra ne devrait jamais avoir besoin de sortir de son État, car d’autres ministres en chef viennent ici pour attirer des entreprises. Les industriels de l’État eux-mêmes devraient être les ambassadeurs de la marque de l’État », a déclaré jeudi le ministre en chef Uddhav Thackeray.

Lors du discours d’ouverture du Loksatta – MIDC Industry Conclave, Thackeray a déclaré que l’État avait donné la priorité à la création d’un environnement favorable à l’industrie. Une « carte de l’industrie » par département était en cours de préparation en tenant compte des caractéristiques régionales et de la disponibilité des infrastructures. En outre, un système de guichet unique et des efforts pour mettre à disposition une main-d’œuvre qualifiée étaient en cours. En outre, le gouvernement s’efforçait également de fournir plus d’équipements à l’industrie et également de réduire les tarifs de l’électricité, tout en veillant à ce que l’État se développe de manière équilibrée, a observé le CM.

D’immenses opportunités d’emploi sont cachées dans le secteur du tourisme, a-t-il déclaré, ajoutant que le secteur a reçu le statut d’industrie hôtelière.

Le CM a déclaré que le gouvernement de l’État soutenait fermement les investisseurs et continuerait de le faire. Le progrès industriel de l’État, qui est en passe d’atteindre une capacité de mille milliards de dollars, témoigne de l’amélioration des infrastructures. “Il y a un immense besoin de fournir du travail aux personnes post-covid et si cela n’est pas fait, l’instabilité et le chaos pourraient s’ensuivre”, a observé le CM. Affirmant que la population locale devait être mise en confiance quant aux industries et aux entreprises à mettre en place dans leurs régions, le ministre en chef Thackeray a félicité LokSatta pour l’organisation du conclave. « Bien que nous essayions de remettre nos vies sur les rails en temps de crise, l’un des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés concerne les moyens de subsistance des gens et il est important d’en prendre soin », a-t-il déclaré.

Thackeray a déclaré que le Maharashtra, tout en transformant ce défi en opportunité, s’est efforcé de soulager les industries et les entreprises même pendant la période de Corona et a lancé de nombreuses nouvelles entreprises.

“Aujourd’hui, alors que l’incidence de la couronne semble avoir un peu diminué, nous avons donc commencé certaines choses lentement. Ce temps est utilisé pour déterminer les aspects stratégiques de ce que nous avons fait et de ce que nous devrions faire, et le Maharashtra s’est manifesté avec un sentiment d’« appartenance » pour les investisseurs.

