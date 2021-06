Les industries du Gujarat demandent un allégement informatique pour les dépenses liées à Covid

in

Il a déclaré que cela encouragerait l’industrie à investir davantage pour aider les gens pendant la troisième vague possible de Covid-19.

La Chambre de commerce et d’industrie du Gujarat (GCCI) a demandé un allégement de l’impôt sur le revenu pour les unités qui ont dépensé de l’argent pour mettre en place une infrastructure médicale pour traiter les patients de Covid-19.

« Les industries du Gujarat ont généreusement dépensé pendant la deuxième vague de Covid-19 et se sont tenues aux côtés des autorités pour créer une infrastructure médicale. Le GCCI a suggéré au gouvernement indien d’autoriser un amortissement de 100 % en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu au cours de la première année sur l’investissement en équipement médical ainsi que la création d’une infrastructure médicale pour le traitement des patients de Covid-19 », Natubhai Patel, président du GCCI , mentionné.

Bharat Sheth, président de la Fédération des conseillers fiscaux du Gujarat, a déclaré que le gouvernement central devrait accorder un allègement sur toutes les dépenses d’actifs effectuées par les industries liées à Covid-19. Il doit permettre un amortissement de 100 % la première année d’investissement. En cas de dépenses liées à la fourniture d’instruments et de dispositifs médicaux aux hôpitaux, le gouvernement devrait autoriser une déduction de 100% au titre du don sans aucune limite ni condition, a-t-il déclaré.

Le GCCI a également écrit au ministre des Finances Nirmala Sitharaman que les associations industrielles et les unités industrielles ont commencé les préparatifs pour lutter contre l’éventuelle troisième vague de la pandémie au Gujarat. Le GCCI a commencé à recueillir le soutien et l’engagement pour investir dans les dispositifs médicaux et les infrastructures de santé afin de soutenir le gouvernement de l’État, a-t-il déclaré.

« Au cours de la deuxième vague… GCCI a lancé une banque d’oxygène, mis en place un centre d’isolement Covid et entrepris des réparations de crématoriums à Ahmedabad. GCCI a également fait don de 50 machines BIPAP à divers hôpitaux publics du Gujarat », a déclaré Patel.

