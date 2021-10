Les inégalités nécessitent une attention urgente – The Financial Express

Comment cela doit être fait tout en gardant l’Inde compétitive en tant que destination d’affaires sera la partie délicate, mais n’est pas impossible à comprendre.

Classer les ménages par niveau de prospérité, souligne à juste titre Manjesh Rana du CSDS Lokniti dans un article de The Indian Express, est un exercice délicat. En utilisant la propriété d’actifs comme indicateur de prospérité (les actifs étant une voiture, une climatisation, une télévision, un réfrigérateur et un ordinateur de bureau/portable), Lokniti a trouvé qu’un seul ménage indien sur 33 (à peine 3 %) possédait les cinq actifs. . La richesse des ménages se manifeste sous de nombreuses formes, de la propriété de bétail à la propriété de maison/terre, et les cinq biens de consommation durables considérés ici peuvent représenter une simple jauge. Néanmoins, les écarts de propriété des actifs, tels qu’énumérés dans l’analyse de Rana, suggèrent une stratification enracinée de l’inégalité.

Les ménages hindous de catégorie générale étaient sept fois plus susceptibles de posséder les cinq biens que les ménages de castes répertoriées (SC), tandis que trois ménages de tribus répertoriées sur mille étaient susceptibles de les posséder. Contre un ménage hindou de catégorie générale sur cinq, seul un ménage SC sur vingt possédait une voiture. Alors que les sikhs ont une prospérité plus large que les autres communautés, la communauté musulmane a connu un déclin, tandis que deux familles musulmanes sur 100 possédaient les cinq actifs en 2014, en 2019, cela n’était vrai que pour une sur 100.

La concentration des riches est, comme on pouvait s’y attendre, dans les zones urbaines : dans les villes, 14 ménages sur 100 possédaient les cinq actifs contre seulement un sur cent dans les villages. Même une urbanisation relative était corrélée à une prospérité plus élevée : tous les cinq ménages sur 100 dans les villes possédaient les cinq actifs.

La pandémie a rendu la mobilité ascendante beaucoup plus difficile qu’il y a encore quelques années, et cela particulièrement vrai pour ceux qui se trouvent au bas de la pyramide des richesses. Comment augmenter la propriété d’actifs, de manière plus inclusive ? La réponse évidente est de développer l’économie et de permettre aux ménages d’en bénéficier. Mais, il faudra également s’attaquer aux grandes inégalités qui existent dans le pays. Oxfam estime que les 10 % les plus riches (en termes de richesse) de la population indienne détiennent 77 % de la richesse nationale totale. La Hurun India Rich List 2021 fixe le nombre d’Indiens avec une richesse de plus de 1 000 crore à 1 007, avec 179 rejoignant cette liste cette année seulement.

Il ne s’agit pas d’en vouloir aux riches de leur richesse, mais d’illustrer à quel point les politiques erronées sont probablement d’avoir laissé des gouffres aussi larges exister, et même de se creuser. Cette inégalité a de graves coûts futurs : 63 millions d’Indiens sont au bord de la pauvreté en raison de la capacité limitée d’accéder à des soins de santé de qualité. Alors que 93% des ménages dans les 20% supérieurs ont accès à un assainissement adéquat, seulement 6% dans les 20% inférieurs en ont, et lorsqu’il s’agit d’accouchements institutionnels (ce qui augmente les chances d’accouchement sans danger et réduit les risques de mortalité maternelle et néonatale ), il existe un écart de 35 % entre les 20 % les plus pauvres et les 20 % les plus riches.

Pour combler ces écarts, il faudra à la fois générer plus de richesse nationale et faire descendre une plus grande partie de cette richesse dans la pyramide. À cette fin, ce journal a appelé à augmenter les taux d’imposition des sociétés, même temporairement, étant donné la nécessité d’aider à la reprise des MPME et de créer des emplois. Comment cela doit être fait tout en gardant l’Inde compétitive en tant que destination d’affaires sera la partie délicate, mais n’est pas impossible à comprendre.

Pendant ce temps, les riches de l’Inde peuvent être exhortés à être plus philanthropiques – bien que nous ayons eu des exemples brillants comme Azim Premji, les Tatas et d’autres, Bain estime que, de la philanthropie privée en Inde en 2020 (totalisant Rs 64 000 crore), un à peine 19 % venaient des riches ; la majeure partie provenait de l’aide étrangère et de la RSE obligatoire.

