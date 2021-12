Les infections à Omicron sont-elles aussi bénignes qu’on pourrait le penser ? Premières données

23/12/2021 à 14:39 CET

Nous avons déjà les résultats des premières investigations sur la gravité causée par la nouvelle variante Omicron.

Et bien qu’ils semblent tous conclure que la maladie est plus bénigne, tous trois enregistrent des mises en garde suffisamment importantes pour ne pas assouplir un peu les mesures de prévention.

Les chercheurs mettent en garde contre le danger que les choses ne soient pas ce qu’elles semblent être, et toutes coïncident pour mettre en évidence des causes possibles qui pourraient rendre leurs conclusions inefficaces.

La première des enquêtes, celle d’Afrique du Sud, montre un risque d’hospitalisation en baisse de 29%. Et encore moins susceptibles de se retrouver dans l’unité de soins intensifs.

Des recherches menées au Royaume-Uni et en Écosse concluent également que les infections par la variante Omicron finissent par être une maladie bénigne dans plus de cas si nous l’achetons avec les variantes précédentes de cette pandémie.

Une conclusion qui laisse espérer que l’augmentation actuelle n’est pas aussi catastrophique qu’on le craignait, malgré la vitesse incroyable à laquelle les infections se multiplient dans la quasi-totalité du monde.

Étude en Afrique du Sud

Les chercheurs du premier pays où la nouvelle variante a été détectée ont découvert que le risque d’hospitalisation pour les adultes diagnostiqués avec Omicron était de 29% inférieur à celui de la première vague de la pandémie.

Et aussi que les patients hospitalisés avec cette souche sont moins susceptibles de se retrouver en soins intensifs.

Mais les scientifiques craignent que les observations de l’Afrique du Sud ne soient pas applicables à l’Espagne ou à d’autres pays.

La première raison est que la majorité des Sud-Africains avaient déjà été infectés par le Covid-19, ce qui n’est pas le cas ailleurs.

Et la seconde est que l’âge moyen en Afrique du Sud est de 27 ans.

Beaucoup moins qu’en Espagne, qui a un âge moyen de 44,9 ans (données de 2020), ou qu’aux États-Unis, par exemple, où l’âge moyen est de 38 ans.

Et ce sont deux informations qui pourraient expliquer pourquoi la variante y aurait des effets plus doux. Et dans ce cas, il ne s’agirait pas de résultats extrapolés.

Ce qui ressort de l’étude sud-africaine est une donnée plus inquiétante : les enfants, qui ont également tendance à souffrir de symptômes bénins, semblent cependant avoir 20% plus de chances d’être hospitalisés pendant la vague Omicron par rapport à la première vague.

Pour toutes ces choses, les principaux auteurs de l’étude sud-africaine finissent par envoyer ces alertes :

– « Nous ne pouvons pas oublier qu’il y a des gens qui contractent des maladies graves de Ómicron & rdquor ;.

– Parfois, les premiers symptômes bénins peuvent se transformer en symptômes graves plus tard, il est donc crucial que les personnes présentant des symptômes de rhume ou de grippe se fassent tester et restent à la maison & rdquor ;.

– « C’est toujours un coronavirus et nous sommes toujours dans une pandémie & rdquor ;.

Étude de l’Écosse

L’enquête écossaise publiée hier est basée sur des données glanées dans les hôpitaux écossais et a été présentée lors d’une conférence de presse par le Dr Jim McMenamin, directeur des affaires Covid-19 à Public Health Scotland :

– « La recherche conclut que Ómicron est moins susceptible d’emmener les gens dans les hôpitaux & rdquor ;.

Et ils soulignent dans leurs données que les infections Omicron sont associées à une réduction des deux tiers du risque d’hospitalisation, par rapport à la variante Delta.

Mais s’il est vrai que les résultats sont encourageants, il est également vrai que les experts, loin de crier victoire, mettent en garde contre le danger que peuvent représenter les hôpitaux saturés de patients avec la variante Omicron, compte tenu de son énorme capacité de propagation.

Étude de l’Imperial College de Londres

L’autre étude présentée hier a été réalisée par une équipe de chercheurs de l’Imperial College de Londres, qui a examiné les cas Omicron et Delta au cours des deux premières semaines de décembre.

Et le résultat est également optimiste quant à la nécessité pour les personnes infectées de finir par être admises dans les hôpitaux.

Les premières estimations suggèrent que, par rapport aux cas de variante Delta :

– Les personnes infectées par Omicron sont, en moyenne, 15 à 20 % moins susceptibles d’aller dans les hôpitaux en général.

– Et 40 à 45% de chances en moins de rester à l’hôpital une nuit ou plus.

Cependant, paradoxalement, les chercheurs ont également découvert que le virus Omicron n’est pas beaucoup moins dangereux que Delta.

Une grande partie de la réduction de la gravité est liée au fait que Ómicron semble plus efficace pour infecter les personnes qui ont déjà eu Covid-19.

Et bien que la soi-disant réinfection par Ómicron soit beaucoup plus courante qu’avec Delta, ces cas sont également moins susceptibles d’amener des personnes à l’hôpital.

En outre, avertissent les auteurs de l’étude, Ómicron fait toujours son chemin en Grande-Bretagne et a encore un long chemin à parcourir parmi les personnes âgées, qui peuvent être plus à risque d’hospitalisation.

– « Il est important que nous ne devenions pas trop rapides », a déclaré le Dr McMenamin.

Et ils ont ajouté que Ómicron pose toujours un risque sérieux pour les hôpitaux, car les cas augmentent si rapidement.

« Ce n’est ni le moment ni l’endroit pour traiter ce coronavirus comme un rhume », a déclaré Azra Ghani de l’Imperial College.

Différents résultats avec les patients sont différents

La différence entre les résultats anglais et écossais peut être due en partie aux données que les scientifiques ont étudiées.

– Dans le cas de l’Angleterre, l’équipe de l’Imperial College comprenait des personnes qui venaient de visiter un hôpital, ainsi que celles qui ont dû être mises au lit pour une maladie plus grave.

– Des chercheurs écossais n’ont examiné que les admissions à l’hôpital.

Les deux équipes de scientifiques ont averti que les résultats étaient encore préliminaires. Et il faudra encore patienter pour mieux comprendre la gravité que peut provoquer la nouvelle variante.

En attendant, mieux vaut suivre les conseils des scientifiques et ne pas baisser la garde un instant, car on ne sait vraiment pas comment on peut être à la fin de Noël.