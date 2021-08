Il n’y a pas d’études sur le risque de Covid long dans la population entièrement vaccinée

Il est peu probable que la percée de Covid-19 entraîne une hospitalisation ou la mort, même si les cas parmi les personnes entièrement vaccinées sont inévitables.

Cependant, on ne sait toujours pas si les vaccinés peuvent développer un long Covid.

Long Covid fait référence à une fatigue sévère, des maux de tête, des douleurs musculaires, un brouillard cérébral et des problèmes de sommeil qui peuvent persister pendant des semaines, voire des mois après la fin de l’infection active. Bien qu’il n’y ait pas de compréhension à grande échelle du syndrome, des études suggèrent qu’entre 10 pour cent et 30 pour cent des adultes infectés par le virus, y compris ceux qui présentent des symptômes légers ou inexistants, peuvent ressentir un long Covid.

Cependant, la majorité des données sur le long Covid a été collectée auprès de la population non vaccinée. Il n’y a pas d’études sur le risque de Covid long dans la population totalement vaccinée.

Alors que les recherches préliminaires suggèrent la possibilité d’infections révolutionnaires entraînant des symptômes qui persistent pendant des semaines et des mois, elles soulèvent plus de questions que de réponses.

Le Dr Zijian Chen, directeur médical du Center for Post-COVID du système de santé du Mont Sinaï, basé à New York, a déclaré qu’il n’y avait pas assez de données. Elle a déclaré au New York Times que la population qui contracte le virus après la vaccination est faible en ce moment, ajoutant qu’il n’y a pas de bon mécanisme de suivi pour ces patients.

Une étude récente sur les travailleurs de la santé en Israël offre un aperçu du risque de longue durée de Covid après des infections révolutionnaires. L’étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a révélé que 39 des 1 497 travailleurs de la santé entièrement vaccinés dans le pays ont développé des infections révolutionnaires. L’étude a été menée avant la propagation de la variante contagieuse Delta et les travailleurs de la santé auraient contracté le virus à la suite d’un contact avec une personne non vaccinée.

Alors que la plupart des patients atteints d’infections aiguës présentaient des symptômes légers ou étaient asymptomatiques, sept des 36 travailleurs suivis à six semaines présentaient des symptômes persistants. Les symptômes du long Covid comprenaient une toux persistante, une faiblesse, de la fatigue, une perte d’odorat prolongée, une respiration laborieuse et des douleurs musculaires.

Cependant, les auteurs de l’étude ont mis en garde contre le fait de tirer trop de conclusions. La taille de l’échantillon de sept patients est petite et la recherche a été principalement conçue pour étudier les niveaux d’anticorps chez les personnes infectées, a déclaré au New York Times le Dr Gili Regev-Yochay, directeur de l’unité d’épidémiologie des maladies infectieuses du Sheba Medical Center de Tel Aviv.

Le Dr Regev-Yochay a déclaré que la recherche n’était pas conçue pour mener des études sur le risque de Covid longue suite à une infection révolutionnaire.

Malgré cela, le fait qu’un travailleur de la santé sur cinq présentant une infection à percée présente toujours des symptômes après six semaines indique que les infections à percée peuvent conduire à un long Covid.

Les Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) des États-Unis, qui ne suivent que les infections post-vaccination qui entraînent soit une hospitalisation, soit la mort, compliquent encore l’étude. Alors qu’il continue de rechercher des infections révolutionnaires, le manque de données sur tous les cas révolutionnaires a frustré les groupes de défense des patients et les scientifiques.

L’immunologiste de la Yale School of Medicine, Akiko Iwasaki, qui mène des études sur le long Covid, a déclaré au New York Times qu’il était frustrant de ne pas avoir de données pour le moment pour savoir ce qui arrive aux cas révolutionnaires.

Iwasaki a déclaré que si les infections à percée légère se transformaient effectivement en un long Covid, il n’y a aucune compréhension sur ce nombre.

Certains experts ont prédit que l’augmentation du nombre de cas après la propagation de la variante Delta entraînerait davantage d’infections révolutionnaires dans les mois à venir. Le Dr Chen du Mount Sinai Health System a déclaré, cependant, qu’il faudrait des mois avant que les patients qui développent de longs symptômes de Covid après des infections percées soient inscrits pour des études.

Athena Akrami, neuroscientifique de l’University College London, a déclaré que malgré la pénurie de données, se faire vacciner réduirait le risque d’infection et de longue durée de Covid. Akrami a collecté et publié les données de 4 000 patients longs Covid, ayant elle-même développé un long Covid après avoir contracté le Covid-19 en mars 2020.

Selon Akrami, ce sont des calculs simples – si les infections diminuent, la probabilité d’un long Covid diminuera automatiquement.

