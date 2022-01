Les infections pourraient augmenter 6 fois plus en raison de l’omicron : Russie

L’avertissement de mardi intervient quelques semaines seulement après que les nouvelles infections et les décès en Russie ont commencé à diminuer à la suite d’une autre augmentation record.

Les autorités russes ont tiré la sonnette d’alarme mardi concernant une vague imminente d’infections à coronavirus en raison de la variante hautement contagieuse de l’omicron, mais n’ont pas annoncé de nouvelles restrictions dans un pays durement touché où très peu de limites sont en place. La Russie a déjà de loin le bilan pandémique le plus élevé d’Europe avec plus de 317 000 morts. L’avertissement de mardi intervient quelques semaines seulement après que les nouvelles infections et les décès en Russie ont commencé à diminuer à la suite d’une autre augmentation record.

Des estimations pessimistes suggèrent que la Russie pourrait faire face à un nombre à six chiffres de nouvelles infections quotidiennes, selon Anna Popova, chef de l’agence de santé publique russe Rospotrebnadzor. Les experts voient déjà des indications que la situation avec le virus s’aggrave, a ajouté Popova – des taux d’infection dans 35 sur de plus de 80 régions russes sont supérieures à la moyenne du pays. La Russie a signalé cette année entre 15 000 et 18 000 nouvelles infections par jour, contre environ 30 000 cas quotidiens en décembre. Le groupe de travail de l’État sur les coronavirus a enregistré plus de 10,6 millions d’infections confirmées et 317 618 décès au total.

L’agence nationale des statistiques de la Russie, qui utilise des critères de comptage plus larges, estime le nombre de morts beaucoup plus élevé, affirmant que le nombre total de décès liés au virus entre avril 2020 et octobre 2021 était de plus de 625 000. Les responsables de la santé n’ont signalé jusqu’à présent que 305 cas confirmés d’omicron, mais le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, a déclaré qu’il y avait eu des cas de propagation communautaire. Popova a déclaré mardi que la variante était enregistrée dans 13 régions russes, dont les plus grandes villes du pays, Moscou et Saint-Pétersbourg.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré mardi qu’omicron se propageait rapidement dans la capitale russe. « D’ici 7 à 10 jours, je pense, nous assisterons à une augmentation significative des infections », a déclaré Sobianine, ajoutant que la situation du virus à Moscou pourrait devenir même plus « critique » qu’elle ne l’était lors des poussées précédentes.

Les autorités sanitaires de Moscou ont signalé 4 635 nouveaux cas de COVID-19 mardi, un bilan presque deux fois plus élevé que la veille. La Russie a enregistré 17 525 nouvelles infections mardi, contre 15 830 lundi. Malgré les signes avant-coureurs, aucune nouvelle restriction n’a été annoncée et il n’est pas clair s’il est prévu d’en introduire. La Russie n’avait qu’un seul verrouillage à l’échelle nationale en 2020, et en octobre, de nombreux Russes ont reçu l’ordre de ne pas travailler pendant une semaine au milieu d’une vague d’infections et de décès, mais en général, les autorités ont résisté à la fermeture d’entreprises ou à l’imposition de restrictions strictes.

À la fin de l’année dernière, les législateurs russes ont introduit une législation restreignant l’accès aux lieux publics à ceux qui ont été vaccinés, guéris ou médicalement dispensés de recevoir un vaccin, mais la loi n’a pas encore passé les trois lectures au parlement. Des restrictions similaires existent déjà dans certaines régions russes , mais sont souvent mis en œuvre de manière lâche. Dans d’autres, ils étaient détendus avant les vacances du Nouvel An.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.