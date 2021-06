Les infirmières en dollars perdent après les commentaires conciliants de Powell

Un billet de banque en dollars américains est vu dans cette illustration

Le dollar américain s’est maintenu près de son plus bas d’une semaine mercredi après que des responsables de la Réserve fédérale américaine, dont le président Jerome Powell, ont réaffirmé que le resserrement de la politique monétaire était encore loin après qu’un virage belliciste de la Fed la semaine dernière ait pris les marchés au dépourvu.

Le dollar a bondi et les actions se sont évanouies la semaine dernière après que la Fed a surpris les marchés en signalant des hausses de taux beaucoup plus tôt que prévu par les investisseurs.

Mais les décideurs ont depuis lors assoupli leur position avec Powell et le président de la Fed de New York, John Williams, avertissant que la reprise économique nécessite plus de temps avant qu’une réduction des mesures de relance et des coûts d’emprunt plus élevés ne soient appropriés.

“Nous n’augmenterons pas les taux d’intérêt de manière préventive car nous craignons l’apparition possible d’une inflation”, a déclaré Powell mardi lors d’une audition devant un panel de la Chambre des représentants américaine. “Nous attendrons des preuves d’inflation réelle ou d’autres déséquilibres.”

Leurs commentaires accommodants ont cimenté les pertes du dollar cette semaine, le billet vert réduisant un tiers de ses gains depuis mercredi dernier.

“Le risque que la politique monétaire américaine soit normalisée le plus tôt possible continuera d’offrir le soutien du dollar, mais il est peu probable qu’il soit le facteur dominant sur les marchés des changes”, ont déclaré les stratèges de Gavekal dans une note citant des différentiels de croissance relatifs et un positionnement neutre sur le marché. billet vert comme facteurs déterminants.

“Dans l’ensemble, le tableau de bord indique un dollar américain confronté à des vents contraires et susceptible de rester sur une trajectoire de dépréciation.”

Contre un panier de ses rivaux, le billet vert est resté stable à 91,772, se maintenant près de son plus bas niveau depuis le 17 juin et près d’un tiers en dessous d’un sommet de deux mois atteint la semaine dernière.

Seul le yen japonais a été le perdant notable par rapport au billet vert après que les données aient montré que l’activité des usines s’était développée au rythme le plus lent en quatre mois en juin, avec une production en recul rapide.

L’euro est resté stable à 1,19365 $.