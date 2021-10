Les ‘influenceurs’ acceptent d’associer cette jupe virale Zara

Nouvelles connexes

Que le vert soit la couleur de la saison est quelque chose qui ne fait aucun doute à ce stade de la saison. Mais c’est un vêtement spécifique de cette couleur qui fait craquer certains des prescripteurs de mode les plus recherchés. Son design original et sa couleur éclatante Ils ont aidé à disperser cette pièce dans les rues des villes du monde entier et ce n’est pas étonnant.

C’est une jupe originale signée Zara, comment pourrait-il en être autrement. Son motif est taille mini et taille haute et est réalisé dans un tissu rustique qui contraste avec son détail le plus spécial : une chaîne dorée qui borde tout l’ourlet. De plus, ce vêtement a un ourlet irrégulier, un détail qui lui donne un côté sexy. Cependant, il n’est pas exagéré qu’un bas noir épais ne puisse pas être porté lors d’occasions plus formelles.

La jupe verte de Zara Zara

Tel a été le succès du vêtement qui est actuellement épuisé dans toutes les tailles sur le site de la firme galicienne. Il ne reste que les stocks disponibles dans les magasins physiques, qui peuvent être achetés pour 29,95 euros.

Lorsqu’il s’agit de combiner cette jupe, sa couleur frappante a donné aux influenceurs suffisamment d’arguments pour se mettre d’accord sur le ton à choisir pour le haut. La majorité de ils parient sur le blanc dans différents motifs: T-shirts, chemisiers ou chemises, mais toujours dans ce ton qui apporte de belles doses de lumière au style.

Parmi les quelques nuances qui rejoignent le blanc dans les tenues proposées sur Instagram figurent les Orange, les bâton rose, les brun et le le noir. Toutes ces couleurs sont ajoutées à petites doses et sous forme d’accessoires tels que sacs, casquettes ou accessoires.

Les chaussures sont généralement déterminées par le vêtement supérieur qui est ajouté à la jupe. Dans l’univers des réseaux sociaux, il existe toutes sortes d’options -certaines plus risquées que d’autres- : de la sandales classiques à lanières, aux bottes militaires à semelles épaisses, aux chaussures de sport irremplaçables. De plus, d’autres options tendance telles que des mules ou des sabots avec une semelle en bois peuvent être incluses.

Une des propositions de jupe que l’on peut retrouver sur Instagram. Réseaux sociaux

Sur le site Web de Zara, ils proposent une option beaucoup plus hivernale, car ils coordonnent la jupe avec un pull épais ton os et une salopette noire. À ces vêtements, ils ajoutent des bottes montantes pour compléter un look idéal pour lutter contre le froid, auquel il suffit de ajoutez des bas si vous en avez besoin.

