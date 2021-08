Les “influenceurs” afghans disparaissent des réseaux sociaux

in

Lors d’une récente visite à Kandahar, le berceau des talibans, elle s’est filmée en train de manger une pizza avec ses amis. Mais le 14 août, elle a radicalement changé de ton et, pour la première fois, a parlé de politique sur son compte : “Je n’aime pas montrer mes phrases en ligne, mais j’en ai marre de tout ça”, a-t-elle écrit. “Mon cœur se brise quand je vois ma terre, ma patrie lentement détruite.”

Le lendemain, les combattants talibans ont pris Kaboul et il n’a plus écrit. Des millions d’Afghans, en particulier des femmes et des minorités religieuses, craignent que leurs publications sur les réseaux sociaux ne les compromettent. Beaucoup se souviennent de la vision ultra-orthodoxe de la loi islamique que les talibans ont imposée lors de leur précédent règne, de 1996 à 2001.

Il était interdit aux femmes de sortir de chez elles sans un compagnon de famille masculin, de travailler, de recevoir une éducation. La peine pour des crimes tels que l’adultère était la flagellation et la lapidation à mort. Avec ses 290 000 followers sur Instagram et 400 000 sur TikTok, Ayeda Shadab elle est une icône de la mode pour de nombreuses jeunes femmes afghanes.

Chaque jour, il postait des vidéos présentant les dernières nouvelles de son prestigieux magasin de Kaboul. Dans l’un des derniers, on la voit posant avec une robe de bal asymétrique et transparente, avec le fond de la chanson des Britanniques Dua Lipa, Lévitation, et a montré sa peur des conséquences de l’arrivée au pouvoir des talibans pour des femmes comme elle, qui travaillent dans le secteur de la mode.

“Si les talibans prennent Kaboul, les gens comme moi ne seront pas en sécurité”, a-t-il déclaré à la ZDF allemande lors d’une récente interview. “Les femmes qui, comme moi, ne portent pas de voile et travaillent, elles ne nous acceptent pas”, a-t-il ajouté.

Horrifiée par l’arrivée des talibans, elle s’est déclarée prête à fuir et a récemment annoncé qu’elle se trouvait en Turquie. D’autres célébrités et influenceurs ont suivi ses traces. Aryana Sayeed, l’une des chanteuses afghanes les plus célèbres, a mis en ligne sur Instagram mercredi une photo d’elle à bord d’un avion militaire américain à destination de Doha.