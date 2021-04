Les fondateurs originaux de The Hype House – Chase Hudson, Thomas Petrou et Nikita Dragun – seront sur la nouvelle série de téléréalité. Parmi les autres grands noms de TikTok qui seront présents, citons Kouvr Annon, Sienna Mae Gomez, Larri Merritt, Alex Warren et Jack Wright. Apparemment, les épisodes sur Netflix présenteront les relations des colocataires, leur processus d’initiation à la maison et les antécédents de leur renommée sur Internet.