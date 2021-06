Les influenceurs parlent en bien du PVEM quelques heures après le vote. Encore une fois… – Les Nouvelles du Chihuahua – Entre les lignes

Encore une fois. “Par coïncidence”, les influenceurs (personnes qui se démarquent par le fait d’avoir des followers sur les réseaux sociaux) parlent en bien du Parti écologiste vert du Mexique (PVEM) quelques heures avant le vote. Ils l’ont fait lorsque ce parti était membre du Révolutionnaire institutionnel (PRI). Il est désormais un allié de Morena, le parti au pouvoir.

El Verde s’aligne toujours sur le parti qui a le plus de préférences, une stratégie qualifiée de “parasitaire” par les analystes. C’est ainsi qu’il parvient à s’accrocher à la tendance électorale. Avant cela, il était membre du PRI et aussi d’Action Nationale (PAN). Il a été condamné à plusieurs amendes, presque toujours pour les mêmes raisons. Et il les répète.

Aujourd’hui, aux heures de la plus grande journée électorale de l’histoire du pays, des animateurs de télévision et des personnages aux milliers de followers sur les réseaux sociaux ont manifesté leur soutien au PVEM.

Sur Instagram, l’acteur Lambda García a assuré qu’il était intéressé par les propositions de Green Ecologist. “Oui, je vais voter pour le Parti vert”, a-t-il déclaré dans un article.

L’influenceuse Paulina Hernández a également souligné les propositions du Green Ecologist en termes de soutien à la pandémie. « Demain, je voterai pour le Parti vert », a-t-il déclaré.

Les autres personnes avec des milliers d’abonnés qui ont dédié des messages à PVEM sur Instagram étaient SirPotasio et AlexXxStecci.

“Nous devons voter pour le parti avec des manifestations plus proches de notre vision de l’avenir”, a déclaré SirPotasio, un créateur de vidéos YouTube, dans une histoire Instagram.

Des chauffeurs tels que Brandon Peniche et Karla Díaz se sont joints aux personnes appelées à voter.

Ce n’est pas la première fois que des chefs d’orchestre, des acteurs, des actrices, des athlètes font la promotion du Parti écologiste vert du Mexique, brisant ainsi ce que dicte l’interdiction électorale.

