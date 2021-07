Les informations à connaître avant d’acheter une trottinette électrique pour adulte | Moteur

Si vous êtes intéressé par les trottinettes électriques pour adultes, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir : caractéristiques, prix, marques, etc.

Les trottinettes électriques pour adultes Ils sont de plus en plus à la mode, ils se sont positionnés comme un mode de mobilité urbaine propre et accessible auquel de plus en plus de personnes adhèrent. Vous vous demandez s’il faut franchir le pas ? Nous vous disons tout ce que vous devez savoir : avantages et inconvénients, marques du marché, caractéristiques clés, etc.

Tout savoir sur les trottinettes électriques pour adultes

Un scooter électrique peut sembler une solution de mobilité rapide et bon marché, mais quand il s’agit d’en obtenir un, vous devez garder à l’esprit qu’ils doivent se conformer à certaines réglementations, avoir des restrictions, etc.

Si vous envisagez d’acheter une trottinette électrique d’occasion, nous vous donnons quelques informations et conseils dont vous devez tenir compte au préalable.

Achetez et amusez-vous avec l’un d’eux

Pour commencer, il n’y a pas de réglementation générale au niveau espagnol, mais chaque mairie établit sa propre législation, vous devez donc y prêter attention. En règle générale, tous les sites respectent la recommandation de la DGT de circuler sur la route, mais ce n’est pas toujours le cas.

Vous devez également garder à l’esprit que, bien que vous n’ayez pas besoin de permis pour le conduire, il est assez dangereux, car il partage la route avec les cyclistes, les motocyclistes, les voitures et les véhicules plus gros. C’est une question de logique, mais il faut toujours être prudent, éviter les distractions et porter des protections minimales (casque au moins). De plus, vous devez connaître le code de la route, car sinon il est possible que vous causiez ou subissiez un accident.

Enfin, n’oubliez pas que comme tout véhicule mécanique, il a besoin d’un entretien minimum qui consiste à vérifier périodiquement les freins et à surveiller les pneus, leur pression ou voir s’ils ont une crevaison.

Marques

Compte tenu de la popularité croissante du segment, de plus en plus de fabricants sont incités à lancer leurs modèles. Déjà au sein du monde automobile, certaines marques ont commencé à vendre des exemplaires en collaboration avec d’autres sociétés (Lamborghini, BMW, Peugeot… par exemple) ; mais en général il en existe d’autres plus spécialisés dont les produits sont tout à fait recommandés : Xiaomi, Cecotec, Segway, HomCom, Razor, SmartGyro ou Ninebot en font partie.

Comment choisir la meilleure et la plus puissante trottinette électrique ?

Lors de l’achat d’un scooter électrique, vous devez tenir compte d’une série de aspects techniques clés pour vérifier quel modèle correspond à vos besoins. Ainsi, parmi les principales caractéristiques que vous devriez évaluer sont :

Poids : ils sont généralement assez légers, mais le poids varie entre eux, alors jetez un œil, car en porter un qui pèse 5 kilos de plus qu’un autre est quelque chose que vous remarquerez Poids qu’ils supportent : tous les scooters ne peuvent pas supporter les mêmes kilos, comme ceci Selon votre taille, vous devez choisir l’une ou l’autre Batteries : leur capacité dictera l’autonomie du scooter et vous devrez également faire attention à savoir si elles sont amovibles, ce qui facilite leur charge. mieux. Assurez-vous qu’il réponde à vos besoins quotidiens Puissance et vitesse : bien qu’elles soient limitées à 25 km/h, beaucoup atteignent des vitesses plus élevées, de plus, la puissance est la clé pour se déplacer avec aisance Pneus et suspension : ils sont deux éléments qui influencent le caractère du scooter électrique, car bien que la plupart soient urbains, certains peuvent sortir sur des chemins de terre

Quelle est la meilleure trottinette électrique pour adulte ?

Si vous cherchez un scooter électrique adulte puissant les Nanrobot D5 + est votre modèle. Est-ce le meilleur scooter électrique ? C’est une question de goût, mais c’est un fait que c’est l’une des “bêtes” du marché, un scooter assez lourd (29 kilos), mais capable de transporter des personnes jusqu’à 110 kilos, atteignant des vitesses allant jusqu’à 60 km / h et peut avec des pentes à 45º d’inclinaison. Il a une puissance de 2000W grâce à deux moteurs, un sur chaque roue, ce qui lui confère une traction « toutes roues » et améliore ses performances. Son système de freinage est également assez puissant et, pour les plus confortables, il y a la possibilité de l’acheter avec un siège.

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.