Helmut Marko a suggéré à Red Bull d’avoir des « informations » indiquant que Lewis Hamilton devra subir une autre pénalité moteur cette saison.

Mercedes a de gros problèmes de fiabilité au sujet de son parc de groupes motopropulseurs et ses pilotes ont déjà encouru quatre pénalités moteur entre eux lors des quatre dernières courses – Valtteri Bottas trois fois et Hamilton une fois.

Et ce n’est peut-être pas le cas non plus pour la campagne, car le directeur du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré « il pourrait y avoir un moment où nous disons que cela vaut la peine d’en prendre un nouveau » car un autre est en danger – craignant un abandon de course qui pourrait être un Un coup dur pour les espoirs d’Hamilton de remporter ce huitième championnat du monde des pilotes, un record.

Marko, le patron du programme de pilotes de Red Bull, s’attend à ce que cela se produise, et une pénalité de cinq places sur la grille pour Hamilton augmenterait considérablement les chances de Max Verstappen de remporter la couronne. Le Néerlandais détient une avance de 12 points avec cinq grands prix restants.

« Si les courses se déroulent normalement et qu’il n’y a pas d’accidents, nous réussirons avec nos moteurs », a déclaré Marko lors d’une interview avec Auto Motor und Sport.

« Jusqu’à présent, nous avons été absolument fiables avec le moteur Honda.

« Vous n’êtes jamais à l’abri d’un défaut. Mais la situation moteur est certainement plus rassurante du côté Honda que du côté Mercedes.

« Nos informations, notre espoir, c’est que Hamilton devra à nouveau changer. »

Que Marko ait ou non raison de dire que le septuple champion du monde a besoin de nouvelles pièces de groupe motopropulseur pour la cinquième fois cette saison, ou que cela se produise lors du Grand Prix du Mexique ce week-end, l’Autrichien est d’accord avec la croyance répandue selon laquelle la haute altitude pour les manches Les 18 et 19 de la série joueront entre les mains de Red Bull.

« Nous espérons que les prévisions sont correctes », a déclaré Marko. « Que nous avons une certaine position de favori au Mexique et au Brésil en raison des moteurs.

Cependant, dans la perspective de la disposition allongée du circuit urbain d’Arabie saoudite en particulier, il a souligné l’avantage de vitesse en ligne droite de Mercedes en raison du «truc» légal de suspension arrière qu’ils ont déployé récemment.

« Le statut actuel est que nous sommes juste derrière Mercedes en termes de performances du moteur », a ajouté Marko. « Avec leur abaissement de l’arrière, ils ont un avantage sur les longues lignes droites.

« Avec le châssis, ça dépend de la forme du jour. La supériorité que nous avions depuis la France a disparu.