Les informations multiversus continuent de fuir sur le Web

Plus tôt cette semaine, des rumeurs concernant un jeu Warner Bros. en développement ont été publiées en ligne. Dit être appelé Multiversus, le jeu est un titre de style Smash Bros qui oppose des personnages célèbres les uns aux autres.

Le mot du jeu est apparu pour la première fois sur Reddit et l’information a été vérifiée par le journaliste de GamesBeat, et quelqu’un qui arbore une superbe chevelure, Jeff Grubb.

Un jour ou deux plus tard, une vidéo du jeu a été mise en ligne et Warner a rapidement publié un avis de droit d’auteur, confirmant à peu près la rumeur. Des images de l’écran de sélection du jeu ont également été divulguées en ligne, puis des informations concernant une marque déposée par Warner pour Multiversus en septembre sont apparues, confirmant davantage l’existence du jeu.

Aujourd’hui, plus d’informations ont été divulguées et concernent les personnages apparaissant dans le jeu avec un document montrant quelques étapes ainsi que le mappage du contrôleur et du KBM (merci, Resetera).

Les combattants incluraient des personnages de toutes sortes de médias tels que Gandalf du Seigneur des Anneaux, Mad Max, Arya de Game of Thrones, Tom et Jerry, Fred Flintstone, Johnny Bravo, Batman, Finn et Jake d’Adventure Time, Bugs Bunny, Shaggy de Scooby Doo et Rick de Rick et Morty. Certains des personnages auraient également des looks alternatifs. Pensez Pickle Rick et Pirate Tom & Jerry.

Il est indiqué que les futurs personnages seront vendus en tant que DLC et Lebron James pourrait être l’un des premiers.

Pour une raison quelconque, avec Smash, le jeu nous ressemble un peu à Super Power Beat Down où des personnages célèbres de films, de bandes dessinées et de dessins animés se battent. Gandalf vs Dark Vador en est un qui me vient à l’esprit. Cela ne va pas être quelque chose comme ça, évidemment, mais des personnages de divers médiums qui se battent les uns contre les autres viennent de rappeler la série Web comique, c’est tout.

Quoi qu’il en soit, pour en revenir aux fuites, les étapes indiquées dans le document divulgué incluent la cabane dans les arbres de Finn et Jake et l’étape Get Schwifty (Disqualifié!) De Rick et Morty. Les deux étapes montrent Wonder Woman et Galdalf à des extrémités distinctes, se préparant probablement à se battre.

Le développeur de Multiversus est inconnu, et Warner n’a pas encore annoncé le jeu, mais il pourrait le faire bientôt étant donné que les informations à ce sujet dégoulinent pire que l’eau de notre robinet de cuisine.