Les informations sur la saison 2 de The Wolf Among Us arrivent en 2022

De nouveaux détails sur la saison 2 de The Wolf Among Us verront enfin le jour l’année prochaine.

En 2018, le développeur de Wolf Among Us, Telltale Games, a dû fermer ses portes après avoir déposé son bilan. Maintenant, le studio est de retour, du moins à certains égards, et a parlé franchement aux fans de qui se cache derrière cette nouvelle itération de Telltale Games.

« Nous sommes des vétérans de l’industrie – d’anciens membres et fans du Telltale original – honorant cet héritage de grande narration », a déclaré Telltale Games sur Twitter. « Nous utilisons le moteur tout en développant de manière durable des saisons entières à la fois. »

Telltale Games poursuit en déclarant que le travail sur plusieurs projets a commencé au début de 2020, y compris un suivi très attendu des aventures de Bigby Wolf.

« Et, oui, nous avons annoncé la pré-production de The Wolf Among Us Season 2 en décembre 2019″, poursuit Telltale Games sur Twitter. « Attendez le début de l’année prochaine lorsque nous pourrons approfondir les choses avec . »

Le premier teaser de la saison 2 de The Wolf Among Us est revenu aux Game Awards 2019, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Chose intéressante, Telltale Games a annoncé un nouveau jeu d’aventure basé sur The Expanse aux Game Awards 2021.

Il est rare qu’un studio revienne comme Telltale Games, alors espérons que la saison 2 de The Wolf Among Us se déroulera bien.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.