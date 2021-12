Les informations sur l’éducation sexuelle sur TikTok montrent des lacunes dans l’éducation traditionnelle

Les adolescents et les adolescents pourraient se tourner vers TikTok pour en savoir plus sur le sexe lorsque leur éducation sexuelle typique n’est pas suffisante. Mais les vidéos sur la plate-forme ne sont pas filtrées pour la désinformation et ne donnent pas aux adolescents le moyen de poser des questions supplémentaires, note une nouvelle analyse.

L’éducation sexuelle offerte dans les écoles aux États-Unis est généralement inadéquate – la plupart des États n’exigent pas que les enfants apprennent des sujets tels que la contraception, le consentement et la diversité des genres. Des informations sur le sexe, cependant, se répandent sur TikTok, qui compte des millions d’utilisateurs adolescents et adolescents.

Pour évaluer les informations sur l’éducation sexuelle sur TikTok, un auteur d’une nouvelle étude a créé un compte en tant que jeune de 15 ans, téléchargé 100 vidéos sous les hashtags #sexeducation et #healthclass, et les a classées. Plus de la moitié se sont concentrés sur l’anatomie masculine et féminine ou sur le plaisir sexuel, la plupart se concentrant sur l’anatomie féminine et le plaisir sexuel féminin. Treize pour cent ont parlé de contraception, et seulement cinq de l’échantillon couvraient d’autres aspects de la santé sexuelle, comme les rapports sexuels protégés, le consentement et la façon de naviguer dans les soins de santé.

Le volume de contenu sur l’anatomie sexuelle féminine et le plaisir sur TikTok montre un domaine où l’éducation sexuelle traditionnelle n’est pas efficace, notent les auteurs de l’étude dans leur analyse. Si les adolescents se tournent vers TikTok pour obtenir des informations sur ces sujets, cela peut signifier qu’ils ne les obtiennent pas ailleurs.

Avoir un endroit pour voir en privé des informations qui pourraient répondre à des questions sur le sexe pourrait être utile. Cependant, les adolescents qui regardent ces vidéos n’ont pas de moyen clair ou facile d’obtenir des informations supplémentaires s’ils ont plus de questions, ont déclaré les auteurs. Ils peuvent également ne pas avoir de moyen simple ou clair de déterminer si une vidéo contient de la désinformation. Certains professionnels de la santé réalisent des vidéos et répondent aux questions sur TikTok, mais il y a tellement de vidéos qu’il est difficile de toutes les suivre.

« La quantité toujours croissante de contenu disponible sur TikTok rend la réponse à toutes les informations erronées peu pratique, et il n’y a aucune garantie qu’un utilisateur rencontrera jamais ces vidéos correctives », ont écrit les auteurs. D’autres études montrent que de mauvaises informations sur d’autres domaines de la santé, comme le COVID-19 et le cancer de la prostate, se sont propagées sur la plateforme.

Compte tenu de la taille de la plate-forme – TikTok a récemment éclipsé un milliard d’utilisateurs mensuels dans le monde – les experts devraient mener plus de recherches pour évaluer l’exactitude des informations sur l’éducation sexuelle qui y sont présentées, a conclu l’étude. Cette recommandation est conforme à un programme de recherche récemment proposé pour TikTok, qui comprenait un appel aux chercheurs pour qu’ils étudient les conseils médicaux donnés sur la plate-forme.

En attendant, les médecins devraient interroger les patients sur leur utilisation des médias sociaux et pourraient s’en servir comme point de départ pour répondre aux questions ou dissiper toute information erronée. « Les prestataires ont un rôle essentiel à jouer pour anticiper les mythes et les malentendus courants et fournir des informations correctes sur les sujets de santé sexuelle », ont écrit les auteurs.