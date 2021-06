Les informations sur les employés de CD Projekt circulent en ligne après un piratage

La société polonaise de jeux CD Projekt a confirmé que les données des employés pourraient circuler en ligne à la suite du piratage qui a eu lieu en février.

Dans un article publié sur son site Web, le développeur de Cyberpunk 2077 a déclaré qu’il n’était pas en mesure de confirmer exactement quelles informations sur son personnel actuel et ancien sont en ligne, mais a déclaré qu’il avait des raisons de croire qu’elles étaient diffusées en ligne.

“Nous ne sommes pas encore en mesure de confirmer le contenu exact des données en question, même si nous pensons qu’elles peuvent inclure des détails sur les employés et les sous-traitants actuels/anciens en plus des données liées à nos jeux”, a déclaré CD Projekt.

“En outre, nous ne pouvons pas confirmer si les données impliquées ont pu être manipulées ou falsifiées à la suite de la violation.”

Cela circule probablement avec le code source de The Witcher 3: Wild Hunt, une version de ce jeu prenant en charge le lancer de rayons, ainsi que Cyberpunk 2077. Des rapports selon lesquels cela était disponible en ligne sont apparus plus tôt cette semaine.

Ces codes sources ont été vendus lors d’une vente aux enchères sur le dark web en février pour ce qui aurait été de 7 millions de dollars.

Non seulement les données des employés semblent être à l’air libre, mais le piratage a également causé d’énormes perturbations au studio en raison du fait que le personnel n’a pas pu accéder à ses postes de travail.

