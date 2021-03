Les infrastructures des chemins de fer indiens ne seront jamais privatisées, les actifs à monétiser, selon Piyush Goyal

Le ministère des chemins de fer prévoit de monétiser ses actifs afin de générer des ressources pour stimuler la croissance.

Le ministre des Chemins de fer, Piyush Goyal, a déclaré que l’infrastructure des chemins de fer indiens ne sera jamais privatisée. Cependant, le ministère prévoit de monétiser ses actifs afin de générer des ressources pour stimuler la croissance. En outre, les opérations de trains de passagers prises via PPP sont destinées à apporter un investissement total d’environ Rs 30 000 crore, selon un rapport de PTI. Le ministère des chemins de fer envisage de monétiser les actifs, y compris à travers les corridors de fret dédiés est et ouest (DFC) après la mise en service, le réaménagement de la gare via PPP, les parcelles de terrain ferroviaire, l’induction de 150 râteaux modernes via PPP, les complexes multifonctionnels (MFC), les colonies ferroviaires, la colline les chemins de fer ainsi que les stades, a déclaré le ministre des chemins de fer lors de l’heure des questions à Rajya Sabha.

Selon Goyal, la monétisation des actifs aiderait à générer plus de ressources pour la création d’infra. Le ministre des Chemins de fer a ajouté que les corridors de fret dédiés sont une entité corporative distincte et que le transporteur national les soutient. Indian Railways soutient mais n’est pas le propriétaire des voies ferrées de fret qui sont posées dans le cadre du projet DFC, a-t-il déclaré. Si le ministère lève des fonds en les louant et en les remettant au secteur privé pour qu’il les utilise pendant la période intérimaire, le gouvernement rend un service à la nation, a déclaré le ministre des chemins de fer.

Le ministère des chemins de fer, selon le ministre de l’Union, s’est engagé à accélérer le rythme du développement infra, qui est vital pour l’économie nationale dans son ensemble. Le transporteur national serait toujours un moteur économique clé dans la stratégie de croissance économique menée par l’investissement, a ajouté Goyal. Il a déclaré que la monétisation des actifs implique divers processus de transaction et que l’investissement attendu dépend du résultat du processus d’appel d’offres ouvert aux secteurs public et privé. Par conséquent, à partir de maintenant, l’investissement réel attendu des secteurs privé et public ne peut être déterminé, a ajouté le ministre des Chemins de fer.