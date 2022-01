Les ingénieurs Apple célèbrent la fin de la première année de transition Apple Silicon avec un t-shirt spécial

Apple offre aux ingénieurs et aux employés qui ont travaillé sur la puce M1 un t-shirt unique pour commémorer la fin de la première année de la transition du Mac vers Apple Silicon, selon une image partagée sur Twitter par un ingénieur Apple.



Andy Boretto, qui travaille chez Apple en tant qu’ingénieur logiciel senior, a tweeté une image d’un t-shirt spécial avec la puce ‌M1‌ et sa lueur qui l’accompagne, à côté d’une carte d’Apple qui dit : « De temps en temps, quelque chose arrive qui change tout . Félicitations et merci d’avoir contribué à rendre Apple ‌M1‌ possible ! »

Boretto a noté que le 31 décembre 2021 était le « dernier jour de livraison spéciale de l’année » et qu’il est fier d’avoir travaillé sur la transition d’Apple vers Intel et maintenant Apple silicium.

Apple a annoncé sa transition vers le silicium Apple en juin 2020 et a publié ‌M1‌, la première puce de silicium Apple, en novembre de la même année. Apple a déclaré que la transition prendrait au total deux ans. En octobre dernier, la société a progressé dans sa transition en introduisant les puces M1 Pro et M1 Max, les premières puces haut de gamme conçues pour le Mac.

En 2022, Apple devrait sortir un MacBook Air redessiné avec M2, un plus grand iMac en silicone Apple, un Mac mini haut de gamme et un nouveau Mac Pro.

