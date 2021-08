Les ingénieurs d’Apple seraient pessimistes quant à la stratégie d’Apple concernant le matériel pour le salon

La stratégie matérielle d’Apple pour le salon reste mal définie et manque de vision cohérente, avec des ingénieurs prétendument pessimistes quant à la gamme de produits, selon un nouveau rapport.



Cette année, l’Apple TV a reçu une mise à jour itérative avec une télécommande Siri redessinée, tandis que le HomePod a été abandonné. Apple développerait désormais un appareil combiné HomePod-Apple TV avec un écran intégré et une caméra FaceTime.

Dans sa dernière newsletter “Power On”, cependant, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman dit que les ingénieurs d’Apple lui ont personnellement fait part de leurs inquiétudes quant à l’orientation de la stratégie matérielle d’Apple pour le salon.

Malgré les avantages évidents d’une Apple TV‌ pour les utilisateurs investis dans l’écosystème d’Apple, Gurman estime que le décodeur est largement défaillant sur un marché dominé par des alternatives moins chères comme Amazon et Roku, et qu’Apple doit introduire une solution plus compétitive. Apple TV‌ ou offrir plus de fonctionnalités s’il veut rester pertinent dans le salon.

Cependant, “pour l’instant, il est difficile de croire que cela se produira bientôt”, affirme Gurman, “en particulier avec les ingénieurs d’Apple qui me disent que la société n’a pas de stratégie solide en matière de matériel de salon et qu’il n’y a pas beaucoup d’optimisme interne. “

Gurman souligne que le logiciel “Apple TV” a subi plus de refontes d’interface que peut-être n’importe quel autre produit Apple, et pourtant il n’a toujours pas réussi à percer le marché. Pendant ce temps, l’appareil combiné Apple TV-HomePod d’Apple reste dans les délais pour une sortie vers 2023.

Si cela ne se passe pas bien, Gurman suggère “qu’il serait peut-être temps pour Apple d’envisager de mettre l’Apple TV‌ sur la même étagère que d’autres produits de salon comme l’iPod HiFi et le ‌HomePod‌ haut de gamme”.