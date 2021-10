Les ingénieurs de Haas « motivés » par la solide éthique de travail de Mick Schumacher

L’ingénieur de course en chef de Haas a déclaré que l’attitude que Mick Schumacher apporte à l’équipe motive son entourage, ainsi que lui-même.

Ayao Komatsu a ajouté que le jeune Allemand essaie toujours de trouver des moyens de s’améliorer course par course, affirmant que sa nature «autocritique» contribue à un environnement de travail positif, plutôt que de se décourager par ce qui ne va pas.

Même si l’équipe a connu des difficultés tout au long de la saison, Komatsu affirme que les ingénieurs Haas et Schumacher travaillent bien ensemble, ce qui est bénéfique pour le pilote et l’équipe.

« Je pense que Mick travaille vraiment dur », a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com. « Qu’il ait un bon ou un mauvais week-end, il est vraiment autocritique, dans le bon sens.

« Il est toujours à la recherche de domaines à améliorer. Quand il dit « d’accord, j’ai mal fait, je dois améliorer ça », cela ne le déprime pas vraiment. Cela lui donne juste plus de motivation supplémentaire. Donc, il se regarde toujours ainsi que d’autres choses qu’il peut influencer.

« Il travaille aussi très dur avec ses ingénieurs, et ils sont également motivés par l’attitude de Mick. Donc ça marche dans les deux sens. »

Impossible d’éloigner Mick du circuit de course ! S’imprégner de l’expérience NASCAR à Fort Worth, avec @StewartHaasRcng 🇺🇸#HaasF1 pic.twitter.com/c8upm5IYIe – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 17 octobre 2021

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré que la course de Schumacher en Q2 en Turquie avait contribué à renforcer la confiance au sein de l’équipe, car les points positifs de la saison ont été rares.

Et pour l’ingénieur en chef de Haas, les progrès réalisés par la recrue au cours de la saison ont été continus et garantissent que tout ce qui concerne les week-ends de course – positifs et négatifs – est correctement débriefé.

« Il apprend et s’améliore constamment, et absorbe à chaque fois », a déclaré Komatsu. « Il y a des week-ends où il a fait une chute lors d’une séance d’essais libres, et cela a eu un impact sur ses performances en qualifications, etc.

« Parfois on s’assoit tout de suite, parfois on en parle une semaine plus tard, ou lors du prochain événement, mais on ne laisse jamais les choses non dites ou non regardées.

« Et il travaille en étroite collaboration avec ses ingénieurs, et je travaille également en étroite collaboration avec lui, en termes de philosophie sur la façon dont vous abordez le week-end, ce que nous avons mal fait et quel était l’état d’esprit pour faire en sorte que certaines choses se produisent, soit positif ou négatif.

«Nous essayons de rassembler plus de points positifs pour les prochains week-ends. Je ne peux donc pas vraiment identifier un week-end où il a fait un pas. Je pense qu’il cherche constamment à s’améliorer.