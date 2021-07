Les ingénieurs électriciens exhortent le Premier ministre Modi à suspendre la facture d’électricité

in

« L’AIPEF veut au moins six mois du gouvernement central pour discuter des commentaires et suggestions de toutes les parties prenantes, en particulier les employés et les consommateurs d’électricité … après avoir rendu le projet dans le domaine public », a déclaré Dubey dans un communiqué.

La All India Power Engineers Federation (AIPEF) a exhorté le Premier ministre Narendra Modi à suspendre le projet de loi (amendement) sur l’électricité, 2021.

Cette décision intervient quelques jours après que le ministre de l’Énergie et des énergies renouvelables, RK Singh, a exprimé sa confiance que le projet de loi sera soumis à l’approbation du Cabinet après avoir été poussé pour adoption lors de la session de mousson du Parlement ce mois-ci.

Shailendra Dubey, président de l’AIPEF, a écrit au Premier ministre que le projet de loi ne devrait pas être soumis au Parlement avant d’avoir discuté avec les parties prenantes.

Étant donné que l’électricité est un sujet concurrent, modifier la loi sur l’électricité de 2003, en excluant les parties prenantes importantes des États serait contraire à la Constitution elle-même, a-t-il déclaré.

