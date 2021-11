Les ingénieurs ont convenu que j’avais besoin de plus d’informations pour éviter l’accident du Red Bull Q3 · .

Yuki Tsunoda s’est entretenu avec ses ingénieurs d’AlphaTauri et la direction de Red Bull à la suite de l’incident dans lequel il a été impliqué lors de la Q3 au Mexique.

Les deux pilotes Red Bull ont raté l’occasion d’améliorer leurs temps au tour lorsqu’ils ont rattrapé Tsunoda dans les dernières secondes des qualifications sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Bien que Tsunoda se soit éloigné de la piste pour les laisser passer, Sergio Perez a également été large et Max Verstappen a reculé en conséquence.

« Nous avons beaucoup parlé de la situation des quali trois », a confirmé Tsunoda en réponse à une question de .. Il a déclaré que son équipe avait compris qu’il avait été averti trop tard que les pilotes Red Bull le rattrapaient.

« Les ingénieurs sont d’accord pour dire que je ne pouvais rien faire de plus que ça [in the] situation », a-t-il déclaré. « Mais aussi en même temps, nous pouvons clairement voir qu’il y a un espace que nous devons apprendre sur la conversation radio.

« Je pense [if] nous avons eu plus d’informations avant cela ou si je demande plus d’informations, je pense que nous pourrions [avoid] cette situation aussi. C’est donc une situation vraiment malheureuse.

Immédiatement après les qualifications, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que ses pilotes avaient été « Tsunoda’d ». Il a ensuite convenu que Tsunoda « aurait pu être un peu plus aidé » par son équipe. Le chauffeur d’AlphaTauri a déclaré qu’il avait également discuté des incidents avec des membres de leur équipe sœur.

« J’ai également parlé avec un Red Bull le lendemain et nous avons eu une bonne conversation et j’ai également entendu leur point de vue sur les quali trois », a-t-il déclaré. « C’est donc vraiment malheureux et nous devons juste en tirer des leçons, essayer de ne pas faire la même chose la prochaine fois. »

Le consultant en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a déclaré le lendemain des qualifications que Tsunoda n’était pas à blâmer pour l’incident.

« Ce n’était pas la faute de Yuki », a-t-il déclaré à Sky. « Où doit-il aller ? On aurait dû lui dire plus tôt de s’écarter [because] les voitures arrivaient.

