Les ingénieurs ont convenu qu’ils ne pouvaient rien faire d’autre en qualité mexicaine

Yuki Tsunoda a eu une « bonne conversation » avec Red Bull après le GP du Mexique, les deux parties ont éclairci l’air après que ce dernier l’ait blâmé pour leurs malheurs de qualification.

On s’attendait à ce que Red Bull domine les qualifications à l’Autodromo Hermanos Rodriguez avant d’être devancé par Mercedes en Q3.

L’équipe de Brackley a bloqué l’avant de la grille après que les pilotes Red Bull aient trébuché sur Tsunoda lors de leurs derniers tours chauds.

Le rookie japonais était sur la bonne voie pour donner le remorquage à son coéquipier Pierre Gasly lorsqu’on lui a dit que Sergio Perez était à quatre secondes de lui et se rapprochait rapidement.

Tsunoda a non seulement quitté la ligne de course, mais également la piste pour ouvrir la voie à Perez. Cependant, cela a distrait le pilote mexicain qui a commis une erreur de sa part, son coéquipier Max Verstappen a ralenti en conséquence.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a blâmé Tsunoda, déclarant aux médias que ses pilotes avaient été « Tsunoda » tandis que Perez a déclaré que le pilote AlphaTauri était sur son « chemin » et Verstappen l’a traité d’« idiot stupide ».

Mais alors que Red Bull était en colère contre le pilote, son patron d’équipe, Franz Tost, n’a pas tardé à le défendre, affirmant que le seul fautif était Perez.

Tsunoda, déclarant immédiatement après qu’il était « inquiet » de devoir parler avec Red Bull, l’a depuis fait, purifiant l’air de l’équipe de Milton Keynes.

« Oui, nous avons souvent parlé de la Q3 », a déclaré Tsunoda selon Motorsport.com.

« Les ingénieurs s’accordent à dire que je ne pouvais rien faire de plus que cela dans cette situation. Mais aussi en même temps, nous pouvons clairement voir qu’il y a de la place que nous avons à apprendre sur la conversation radio.

«Je pense que nous avons plus d’informations avant cela ou si je demande plus d’informations, je pense que nous ne pourrions pas avoir cette situation aussi. C’était juste une situation vraiment malheureuse.

« J’ai également parlé avec Red Bull le lendemain et nous avons eu une bonne conversation et j’ai également entendu cela de leur point de vue sur leur Q3.

« C’était donc juste malheureux et nous devons juste en tirer des leçons et essayer de ne pas faire la même chose la prochaine fois. »

Dans la perspective du GP du Brésil de ce week-end, Tsunoda espère rebondir après son abandon mexicain avec une performance de points forts.

« Nous savons que, surtout à partir de la seconde moitié de la saison, nous avons une voiture plus rapide et nous avons confiance, et surtout au Mexique, nous avons montré une bonne performance », a déclaré Tsunoda.

« Marquer de bons points constants aide certainement l’équipe, et bien sûr, nous visons également la cinquième place du championnat.

« Pour y parvenir, chaque course comptera et je dois certainement aider l’équipe pour que cela soit réalisé. »