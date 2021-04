Le directeur technique d’Alfa Romeo, Jan Monchaux, a confirmé que l’équipe apporterait des mises à jour à Imola, mais se tourne maintenant vers le règlement sportif 2022.

L’équipe basée à Hinwil a montré de petits signes d’amélioration lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi terminant respectivement 11e et 12e alors que l’équipe semblait se séparer de Haas et Williams.

Cependant, Monchaux a admis qu’ils devraient gérer cette saison sans beaucoup plus de mises à niveau majeures.

«Les mises à jour que nous apportons à Imola ont été achevées il y a deux ou trois semaines», a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport.

«Nous avons quelques mises à jour à venir. Nous devrons probablement vivre avec ça. Les ingénieurs sont maintenant poussés sur le projet 2022.

«Si quelqu’un pense cet été que nous devrions pousser derrière un autre paquet, alors cela devrait être abordé deux mois à l’avance. Les gens doivent revenir de l’autre projet, trouver des idées, aller dans la soufflerie. Cela n’arrive pas simplement, sinon nous serions cinq secondes plus rapides.

Si l’arrêt du développement sur la C41 limitera les espoirs de succès de l’équipe cette saison, Monchaux a déclaré que ne pas se concentrer suffisamment sur la nouvelle réglementation pourrait avoir de «graves conséquences».

«Cela aurait des conséquences très graves pour le projet 2022, qui serait perturbé», a-t-il ajouté.

«Cela ne prouve même pas que nous trouverions beaucoup plus qu’un dixième avec beaucoup d’efforts. J’espère que nous nous épargnerons cela, car sinon, il y a un risque. »

Alfa Romeo n’est pas la seule équipe à se concentrer tôt sur 2022, le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, ayant récemment admis que son équipe suivait une stratégie similaire.

Bien que cette approche portera, espérons-le, des fruits pour Alfa Romeo à long terme, Monchaux a admis que rester concentré sur 2021 pourrait conduire à un succès à court terme.

«2017 a été le dernier changement majeur apporté à la réglementation», a-t-il déclaré.

«Pour des raisons, l’équipe était incapable de faire son travail correctement à l’époque. La voiture avait quatre ans et demi, cinq secondes de retard sur tout le monde. Nous en souffrons toujours. Si vous commencez avec un tel handicap selon ces règles, c’est fini.

«Vous ne rattrapez plus ça. Les autres ne vont pas forcément aux Caraïbes en hiver. Ils continuent également à travailler tout le temps. Il est extrêmement important pour nous que la première voiture (en 2022) soit en plein milieu de cette réglementation très différente. Alors nous n’avons plus de handicap massif.

«Cela susciterait l’espoir que dans les années à venir, nous serons dans le milieu de terrain supérieur plutôt que de lutter constamment pour ne pas être le dernier ou l’avant-dernier.