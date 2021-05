Les initiatives d’Amazon et le nouveau PDG rendent l’action AMZN attrayante

D’Amazon (NASDAQ:AMZN), les activités principales se sont extrêmement bien comportées au dernier trimestre, ce qui a rendu ses actions plutôt attrayantes. Mais ce n’est pas la seule chose qui recherche le stock AMZN.

Source: Mike Mareen / Shutterstock.com

En plus d’un premier trimestre sain, AMZN est maintenant très attractif en raison des initiatives prometteuses du géant du commerce électronique, ainsi que de son nouveau PDG. De plus, les actions d’Amazon ont actuellement une évaluation relativement raisonnable.

Alors, voici ce que vous devriez faire avec ce stock alors que nous avançons vers 2021.

Stock AMZN: AWS et le commerce électronique ont livré un solide Q1

Il y a beaucoup de choses qui me rendent optimiste sur l’action AMZN aujourd’hui. Tout d’abord, commençons par les résultats récents de l’entreprise.

Amazon Web Service (AWS), l’unité cloud de l’entreprise, est son principal moteur de profit. Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de l’unité a bondi de 32% d’une année sur l’autre (en glissement annuel). Le directeur financier Brian Olsavsky a également indiqué que le taux d’exécution de la division sur 12 mois est sur le point d’atteindre 54 milliards de dollars, contre 31 milliards de dollars en 2019. C’est un taux de croissance énorme de près de 75%. Enfin, le bénéfice net du premier trimestre a grimpé à 8,1 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de dollars au cours de la même période un an plus tôt.

De plus, comme l’a récemment souligné un autre contributeur d’InvestorPlace en relatant les résultats de l’unité de commerce électronique d’Amazon, «les revenus de première partie ont grimpé de 44%, passant de 36,7 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars. De plus, ses résultats tiers ont été encore plus impressionnants, avec une croissance de 64% des revenus d’une année à l’autre de 14,48 milliards de dollars à 23,71 milliards de dollars. »

Enfin, alimenté par de fortes augmentations de l’activité publicitaire d’Amazon, le chiffre d’affaires du segment divers d’Amazon a bondi à 6,9 milliards de dollars. C’était une augmentation par rapport à 3,9 milliards de dollars.

Amazon a des initiatives prometteuses

En plus d’un premier trimestre prometteur, Amazon a plusieurs initiatives à fort potentiel. Il s’agit notamment d’un service de livraison de nourriture en Inde, de magasins sans caissier et de «robots domestiques» alimentés par l’intelligence artificielle (IA). Dans ce dernier domaine, Amazon développe une offre avec «les derniers appareils photo, capteurs et autres technologies futuristes [that] peut être en mesure de tout faire, des simples tâches ménagères à la résolution de problèmes complexes, en passant par la compagnie. »

De plus, le géant du commerce électronique développe des drones pour les applications de sécurité à domicile et de livraison, ainsi que des systèmes de conduite autonome (AD). Il chercherait également à acheter MGM. Avec ce déménagement au studio de cinéma, Amazon rendrait son service vidéo Prime beaucoup plus attrayant, lui permettant d’attirer beaucoup plus de membres Prime.

Enfin, comme je l’ai souligné dans les colonnes précédentes sur la mûre (NYSE:BB), la société canadienne de sécurité informatique travaille en étroite collaboration avec Amazon pour développer une boutique d’applications pour les véhicules connectés. McKinsey prédit que «le marché de l’analyse des données des véhicules» générera «entre 450 et 750 milliards de dollars par an d’ici 2030». Avec le système d’exploitation QNX de BlackBerry potentiellement présent dans des milliers, voire des millions de véhicules, la nouvelle boutique d’applications automobile pourrait faire avancer l’aiguille du stock AMZN à plus long terme.

Le nouveau PDG sera probablement un catalyseur positif

Enfin, le nouveau PDG d’Amazon constituera probablement un développement positif pour l’action AMZN.

Comme je l’ai souligné en février, le nouveau PDG Andy Jassy a dirigé AWS pendant environ 18 ans et a fait un excellent travail avec la division. Jassy devrait prendre la relève le trimestre prochain. En outre, l’histoire montre que les PDG ayant une vaste expérience en technologie réussissent beaucoup mieux à diriger de grandes entreprises technologiques que ceux qui n’en ont pas.

Dans l’article précédent, j’ai également déclaré que Jassy pouvait mettre davantage l’accent sur les initiatives axées sur la technologie que Jeff Bezos. J’ai déclaré que Jassy est probablement «beaucoup plus avide de succès» que son prédécesseur ne l’a été ces dernières années. Par conséquent, j’attends du nouveau PDG qu’il se pousse, ses principaux collaborateurs et l’ensemble de l’entreprise à travailler dur.

The Bottom Line sur AMZN Stock

À l’heure actuelle, le ratio cours / bénéfices à terme d’Amazon est raisonnable de 58,96 fois. Et, compte tenu de la combinaison de ses nouvelles initiatives prometteuses et du passage de Jassy à la présidence du PDG, je suis convaincu que les résultats à long terme de la société seront nettement supérieurs aux perspectives moyennes des analystes.

En tant que tel, j’exhorte les investisseurs à acheter des actions AMZN. Ce nom convient particulièrement aux investisseurs de croissance plus conservateurs et à long terme.

A la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue sur BB. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer mène des recherches et écrit des articles sur les actions américaines depuis 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.