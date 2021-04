Les initiés de Coinbase déversent près de 5 milliards de dollars en actions COIN peu de temps après leur inscription

Les rapports d’activité d’initiés pour l’action COIN de Coinbase indiquent que plusieurs premiers investisseurs et dirigeants ont jeté des milliards en capitaux propres peu de temps après la cotation directe de COIN, avec au moins un directeur C-suite encaissant entièrement sa participation dans l’échange de crypto-monnaie.

Les données des laboratoires du marché des capitaux et confirmées par des dépôts sur le site Web des relations avec les investisseurs de Coinbase montrent un total de 12965 079 actions vendues par des initiés, d’une valeur de plus de 4,6 milliards de dollars à 344,38 dollars par action de COIN vendredi à la clôture.

Parmi les transactions notables, citons Alesia Haas, CFO de Coinbase, vendant la totalité de ses 255 500 actions au prix de 388,73 $, tandis que le PDG Brian Armstrong a vendu 749 999 actions en trois transactions à différents prix, pour un total de 291 827 966 $. Il conserve 300 001 actions d’une valeur de plus d’un milliard de dollars.

Les données des laboratoires du marché des capitaux n’indiquaient pas que des administrateurs ou des initiés avaient acheté des actions supplémentaires, mais seulement vendues.

Les ventes ont suscité des railleries et des amusements sur les médias sociaux, de nombreux observateurs comparant les ventes à un classique «pump and dump» dans lequel les initiés et les membres de l’équipe jettent des jetons dans des liquidités de détail peu de temps après une cotation.

Alors que les premiers investisseurs et dirigeants ont cherché à encaisser, il y a au moins une poignée d’acheteurs importants. La gestionnaire de fonds spéculatifs Cathie Wood fait un gros pari sur l’échange, ayant acheté plus de 350 millions de dollars en actions pour trois ETF Ark différents.

De même, de nombreux employés de Coinbase ont désormais des parts dans l’entreprise, car 1 700 employés de Coinbase ont reçu 100 actions chacun en guise de «merci» de la part de l’entreprise.

Plus tôt cette année, Coinbase a été impliqué dans une série de gros titres négatifs liés à la gestion par le PDG Brian Armstrong d’une nouvelle politique qui restreignait la concentration sur les questions politiques et sociales au travail. Armstrong a insisté pour que la société reste «axée sur la mission», et la mission de la société comprend un objectif de devenir «la principale marque mondiale pour aider les gens à convertir la monnaie numérique dans et hors de leur monnaie locale».