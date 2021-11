Les injections de rappel COVID-19 utilisent la même recette que les vaccins

Les boosters COVID-19 sont-ils les mêmes que les vaccins originaux ?

Oui, les boosters COVID-19 utilisent la même recette que les plans originaux, malgré l’émergence de la variante delta plus contagieuse. Les vaccins n’ont pas été modifiés pour mieux correspondre au delta car ils fonctionnent toujours bien.

Les vaccins fonctionnent en entraînant votre corps à reconnaître et à combattre la protéine de pointe qui recouvre le coronavirus et l’aide à envahir les cellules du corps. Les mutations de Delta n’étaient heureusement pas assez différentes pour échapper à la détection.

VACCIN OSHA, LES RÈGLES DE TEST PROTÉGERONT LES TRAVAILLEURS ET AIDERA L’ÉCONOMIE : MARTY WALSH, SECRÉTAIRE DU TRAVAIL

Une clinique de vaccination contre la COVID-19 a eu lieu le 25 octobre au bâtiment municipal du canton de Haverford pour les premiers intervenants de la région et les personnes éligibles pour les injections de rappel des trois vaccins. (Pete Bannan/MediaNews Group/Daily Times via .)

La protection accrue que vous pourriez obtenir d’un rappel ajusté pour mieux correspondre au delta ou à d’autres variantes serait marginale, explique le Dr Paul Goepfert, directeur de l’Alabama Vaccine Research Clinic à l’Université de l’Alabama à Birmingham.

La fabrication de doses avec une nouvelle formule aurait également retardé le déploiement des boosters.

Moderna et Pfizer étudient des boosters modifiés pour le delta et d’autres variantes pour être prêts si jamais on en a besoin. Les autorités sanitaires devraient décider si et quand un échange de formules vaccinales en vaudrait la peine.

« Ce que nous ne savons pas », a noté Goepfert, « c’est que si vous avez un vaccin delta par rapport au vaccin ordinaire, cela fonctionne-t-il réellement mieux pour prévenir la transmission ou l’infection asymptomatique? »

Le Dr Richard Schwartz reçoit un rappel du vaccin COVID-19 Pfizer au centre d’enseignement LIJ Medical Center. Les injections de rappel COVID-19 ont la même recette que les vaccins originaux. (Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via .)

Les États-Unis ont autorisé des doses de rappel des vaccins Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson pour certaines personnes, et quelques autres pays utilisent également des rappels de ces vaccins ou d’autres vaccins COVID-19.