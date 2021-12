Les innovations technologiques ont changé le monde du cinéma, déclare Murtaza Rangwala

Dans le jargon d’aujourd’hui, le terme « numérisation du cinéma » a une connotation plus large.

Nous ne pouvons pas simplement apprécier les progrès technologiques pour la façon dont certaines industries ont progressé au fil du temps ; nous devons également reconnaître le travail acharné, le dévouement et la persévérance de certains jeunes professionnels et entrepreneurs. Il est essentiel de discuter davantage de ces cerveaux pointus, car ils travaillent à provoquer un tsunami de changements positifs dans leurs créneaux choisis, dans le but de les propulser vers le prochain niveau de réussite.

De la façon dont les films sont réalisés à la façon dont ils sont montés en passant par la façon dont les consommateurs les regardent, la technologie a fondamentalement transformé l’industrie cinématographique.

Les caméras nécessitaient un équipage complet pour fonctionner il y a seulement 50 ans, et s’ils voulaient une image aérienne, ils avaient besoin d’une caméra embarquée qui pesait plus que l’avion ! Et, une fois les images capturées, le montage a été effectué en coupant et en collant physiquement les images ensemble… ce n’est pas exactement une méthode qui permet de gagner du temps.

Aujourd’hui, cependant, de nouveaux appareils photo plus légers ont permis des photos et des prises de vue plus nettes auparavant inimaginables. De plus, avec l’utilisation du cloud, le montage de films n’a jamais été aussi simple. Des équipes du monde entier peuvent collaborer sur une vidéo dans le confort de leur foyer. Cela ouvre un tout nouvel univers pour les cinéastes qui auparavant n’auraient pas pu participer.

Murtaza Rangwala (Avec Sonu Sood) qui avait déjà travaillé avec des célébrités dit, La numérisation du cinéma, pour le dire simplement, est l’utilisation des technologies numériques pour présenter des films sur un écran.

Murtaza Rangwala, qui a également restauré les profils de célébrités sur les réseaux sociaux piratés et gagné de l’argent, dit qu’il a vu l’industrie du divertissement évoluer au fil des ans.

Il a poursuivi en disant que la technologie a transformé l’industrie cinématographique des images muettes en noir et blanc aux films haute définition qui peuvent déplacer les téléspectateurs dans un autre monde en quelques secondes.

