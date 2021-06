Les innovations technologiques seront le pilier des futurs soins de santé en Inde : Mandeep Kumar Singh, vice-président et directeur général, Intuitive India

Le marché indien du RAS est actuellement à un stade évolutif. Tout ce dont le secteur a besoin pour poursuivre sa croissance, c’est que l’écosystème s’ouvre un peu plus.

L’avenir de la santé se dessine sous nos yeux avec les avancées des technologies numériques de la santé, comme la robotique. Les travailleurs de la santé doivent adopter les technologies de santé émergentes afin de rester pertinents dans les années à venir. Dans le domaine de la médecine et des soins de santé, la technologie numérique pourrait aider à transformer des systèmes de santé non durables en systèmes durables, en fournissant des solutions moins chères, plus rapides et plus efficaces pour les maladies. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Mandeep Kumar Singh, vice-président et directeur général, Intuitive India parlé de l’état de la technologie médicale en Inde, de la chirurgie assistée par robotique et plus encore. Extraits :

Quel est le scénario actuel de la technologie médicale en Inde ?

Au cours des 5 dernières années, il y a eu un intérêt significatif pour le développement de solutions liées aux « soins préventifs », aux « soins curatifs » et au « bien-être » dans le pays. Cela comprend les innovations associées aux outils de diagnostic, aux ventilateurs, aux dispositifs médicaux et chirurgicaux qui permettent de meilleurs résultats pour les patients et une efficacité opérationnelle améliorée pour l’administration des soins de santé dans les hôpitaux.

Une technologie chirurgicale plus spécialisée, y compris des installations d’innovation et de recherche haut de gamme, a également évolué au cours des deux dernières décennies. Par exemple, les robots chirurgicaux qui assistent les chirurgiens dans des procédures spécifiques gagnent désormais en popularité dans les hôpitaux de soins tertiaires de niveau 1. Alors que les pays développés sont à la pointe de l’innovation dans cet espace, les produits et solutions sont également acceptés en Inde au cours de la dernière décennie, compte tenu de la qualité de la formation des chirurgiens et de leur volonté d’adopter de nouvelles technologies. Actuellement, la pénétration de ces technologies est largement limitée aux villes urbaines qui disposent d’un réseau de prestataires de soins de santé solides.

Alors que les prestataires de soins de santé investissent davantage dans la technologie pour améliorer l’efficacité opérationnelle et que de plus en plus de chirurgiens cherchent à élargir leurs compétences en utilisant les dernières technologies, des procédures telles que les chirurgies assistées par robot (RAS) trouvent plus de succès, en particulier dans les chirurgies oncologiques dans le domaine de la gynécologie , l’urologie et la chirurgie générale. Selon un rapport de Research and Markets, le marché indien de la chirurgie assistée par robot devrait atteindre 26 milliards de roupies en 2024, avec un TCAC de 19,8 %.

L’Inde dispose-t-elle de suffisamment de ressources et de talents équipés pour utiliser ces technologies ? Comment Intuitive aide-t-il la communauté des chirurgiens en termes de formation et de perfectionnement pour leur permettre d’utiliser les dernières technologies chirurgicales ?

Si je parle de chirurgies assistées par robot (RAS), l’Inde compte actuellement environ 500 chirurgiens formés qui sont compétents en chirurgies RAS dans leurs domaines thérapeutiques respectifs. Sans aucun doute, il y a beaucoup de place pour une adoption accrue. En plus des programmes et des solutions que nous proposons à nos clients, nous visons également à fournir la meilleure formation et un soutien aux chirurgiens en Inde tout au long de leur carrière – de l’exposition initiale à la technologie à la progression vers la formation avancée, en veillant à ce qu’ils aient les compétences et l’expérience nécessaires pour effectuer des procédures à l’aide du système chirurgical da Vinci. Cependant, nous ne formons que sur l’utilisation du système chirurgical da Vinci, pas sur les connaissances médicales pour effectuer la procédure.

Mandeep Kumar Singh, vice-président et directeur général, Intuitive India

Nous avons actuellement trois centres de formation en Inde : Kochi – Mangalore et Bangalore. Nous avons également lancé un partenariat industrie-université appelé I-ROPE (Intuitive Robotic Onboarding Program), dans le cadre duquel nous collaborons avec les meilleures institutions médicales gouvernementales pour exposer les chirurgiens résidents à la chirurgie assistée par robot. Grâce à cette initiative, nous visons à familiariser ces chirurgiens résidents avec la chirurgie assistée par robot, sa technologie, ses applications cliniques et ses avantages. En tant que pilote, AIIMS Delhi a mené ce programme dans ses divisions d’oncologie. Sur la base des commentaires des étudiants en chirurgie, nous avons étendu ce programme à d’autres spécialités et institutions à travers l’Inde. Actuellement, environ 250 chirurgiens résidents suivent ce programme dans des institutions telles que RMLH Delhi, Armed Force Medical College-Pune et AIIMS Bhubaneswar. Nous prévoyons d’étendre ce programme à davantage d’institutions à travers l’Inde au cours des prochains mois.

Compte tenu de la situation pandémique, quel est le rôle de l’innovation technologique dans le renforcement du système de santé indien ?



À l’échelle nationale, il y a eu une poussée sans précédent vers la numérisation pendant la pandémie. Alors que le processus avait commencé plus tôt, la pandémie a contribué à accélérer l’innovation technologique dans le secteur de la santé pour répondre aux demandes liées à la pandémie. La pandémie a vu la naissance de plusieurs innovations frugales de pointe associées à des outils de diagnostic sans contact, des ventilateurs, des dispositifs médicaux et chirurgicaux qui permettent de meilleurs résultats pour les patients.

Dans le cas de la technologie chirurgicale, nous recevons régulièrement des retours de chirurgiens d’établissements privés et publics que RAS soutient pour garantir une meilleure prise en charge des patients, une durée d’hospitalisation minimale et une récupération plus rapide de la chirurgie. Selon l’Association of Surgeons of India (ASI), de nombreux hôpitaux dotés de programmes de robotique ont repris leurs activités et ont effectué avec succès un certain nombre d’interventions chirurgicales.

Les autres domaines qui se sont considérablement améliorés sont l’identification des lacunes dans le système de santé et le comblement des vides pour éviter une nouvelle détérioration. Certains de ces domaines impliquaient des partenariats public-privé pour fournir des solutions techniques et humaines pour un triage plus rapide, des centres d’appels 24h/24 et 7j/7 pour aider les gouvernements étatiques et centraux à gérer les patients et les ressources vers des soins acceptés aux patients, des solutions logistiques comprenant le renforcement de la chaîne du froid à travers le pays applications développées pour soutenir les campagnes de vaccination, etc. Globalement, les changements que cela entraînera pour l’avenir des soins de santé dans le pays seront sans précédent.

L’industrie a-t-elle le soutien requis du gouvernement pour permettre l’avancement?

L’industrie Medtech a reçu le soutien du gouvernement. Cependant, il existe d’autres domaines où un soutien supplémentaire est nécessaire, comme une diminution des droits d’importation pour les produits de technologie médicale spécialisée, ce qui pourrait entraîner un accès accru des patients aux dernières technologies chirurgicales.

L’autre domaine pourrait être l’inclusion des dernières interventions chirurgicales comme le RAS dans toutes les solutions d’assurance qui sont fournies aux masses. Cela contribuera à garantir qu’au cours des mois et des années à venir, les méthodes de soins de santé et de traitement modernes puissent atteindre leur plein potentiel en Inde, ce qui se traduira par un système de santé plus innovant et une meilleure santé de la population du pays.

Comment évolue le marché de la robotique assistée en Inde et de quel soutien le secteur a-t-il besoin pour poursuivre sa croissance?

Le marché indien des RAS est actuellement à un stade évolutif. Tout ce dont le secteur a besoin pour poursuivre sa croissance, c’est que l’écosystème s’ouvre un peu plus. Qu’il s’agisse d’inclure le RAS dans les assurances médicales ou d’augmenter les compétences des chirurgiens avec les dernières technologies médicales mondiales, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant que le RAS ne puisse être largement adopté.

Actuellement, nous avons une pénétration plus élevée dans les villes métropolitaines où les fournisseurs de soins de santé de niveau 1 sont présents. Dans un passé récent, nous avons installé nos systèmes dans des institutions telles que AIIMS Jodhpur, AIIMS Rishikesh et des centres privés dans des villes de niveau 2 et bien que cela montre l’appétit croissant sur les marchés de niveau 2 et au-delà, il y a un besoin pour une meilleure infrastructure de soins de santé dans ces marchés. Plus important encore, les chirurgiens de ces marchés doivent être prêts à s’adapter et à se former à l’utilisation des dernières technologies.

Intuitive est dans l’espace depuis plus de deux décennies. Quelle a été la contribution d’Intuitive en termes de technologie chirurgicale en Inde ?

Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer énormément à la transformation de la technologie chirurgicale en Inde au cours des deux dernières décennies. Bien que nous ayons établi une présence directe en Inde en 2018 seulement, nous avons passé un certain nombre d’années auparavant en Inde par l’intermédiaire d’un distributeur en fournissant aux hôpitaux, chirurgiens et patients indiens un accès à la chirurgie assistée par robot.

Actuellement, l’Inde compte plus de 500 chirurgiens formés assistés par robot et plus de 75 systèmes chirurgicaux assistés par robot da Vinci dans les principaux hôpitaux privés et publics. Nos produits évoluent constamment avec les commentaires des meilleurs chirurgiens, les premiers à adopter le RAS, qui utilisent nos systèmes depuis deux décennies. Je dirais que notre principale contribution au marché indien de la technologie médicale réside dans le fait que nous pourrions introduire la chirurgie invasive minimale (MIS) avec l’utilisation de la chirurgie assistée par robot, qui favorise l’amélioration des résultats pour les patients.

Quelles sont les innovations qu’Intuitive apporte dans l’espace de chirurgie assistée par robot ? Ces innovations contribuent-elles à réduire le coût des chirurgies assistées par robot pour les patients ?

Chez Intuitive, nous voulons étendre le potentiel des médecins à guérir sans contraintes avec le soutien d’une technologie intelligente. Nous sommes motivés par l’objectif Quadruple pour nos clients – de meilleurs résultats cliniques, une meilleure expérience pour les patients, une meilleure expérience de l’équipe de soins et un coût total de traitement inférieur. Nous avons une multitude de nouvelles offres technologiques alignées cette année, et nous espérons que le L’ère post-pandémique des soins de santé sera axée sur la technologie.

Récemment, nous avons introduit notre « Extended Use Program » (EUP) en Inde dans le but d’offrir une valeur ajoutée à nos clients grâce à l’innovation de produits au sein de leur programme de robotique. Avec cette initiative EUP, nous avons étendu la convivialité de bon nombre de nos instruments grâce à l’innovation et à des améliorations de conception au sein de sa technologie de 4e génération, sans compromettre ses performances.

Ceci mis à part, nous lançons également bientôt la première technologie d’agrafage robotique de l’Inde, qui peut fournir une autonomie au chirurgien pendant la chirurgie grâce à une rétroaction intelligente et utilise une plus grande amplitude de mouvement que la main humaine. Toutes ces innovations, bien que visant à responsabiliser les chirurgiens, peuvent également avoir un impact sur les résultats pour les patients et la valeur économique.

De plus, en tant qu’innovation du service client, nous avons lancé da Vinci OnSite, une fonctionnalité de service qui permet à l’équipe d’assistance technique da Vinci Surgery (dVSTAT®) d’accéder à distance à l’état du système pour un diagnostic et un dépannage en temps réel.

Pensez-vous que les innovations technologiques seront le pilier des futurs soins de santé en Inde ? Pourquoi

Oui, les innovations technologiques seront le pilier des futurs soins de santé en Inde. C’est principalement parce que nous sommes un vaste pays avec des besoins croissants en soins de santé et des installations de soins de santé limitées qui prendront du temps à s’étendre. Cependant, avec l’aide de la technologie médicale, ce n’est pas seulement pour les gens d’accéder aux soins de santé à distance, mais aussi parce que cela peut améliorer les résultats cliniques, ce qui permet à l’infrastructure de santé existante de desservir plus de personnes en moins de temps tout en leur fournissant les meilleurs soins possibles. .

À mesure que les technologies médicales continuent de progresser, la principale force motrice des nouvelles inventions sera axée sur la minimisation des séjours à l’hôpital et des coûts associés tout en garantissant le moins de complications post-soins afin que les gens puissent aller mieux plus tôt.

