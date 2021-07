Les inondations côtières vont se multiplier par 50 dans les prochaines décennies

31/07/2021 à 09h00 CEST

Le changement climatique et la pression humaine vont multiplier par cinquante le nombre d’inondations côtières dans le monde dans les prochaines décennies. C’est la principale conclusion d’une étude internationale, qui révèle que déjà depuis une vingtaine d’années la montée du niveau de la mer, conjuguée aux ondes de tempête et à l’avancée des vagues sur les côtes ouvertes, a accéléré le débordement des eaux naturelles de près de 50 %. et la protection artificielle sur les côtes de la planète entière.

Les auteurs de l’étude, coordonnée par l’Institut français de recherche pour le développement (IRD), ont combiné données satellitaires et modèles numériques et ont montré que l’évacuateur de crues côtier, et par conséquent le risque d’inondation, va encore s’accélérer au cours du XXIe siècle. « Jusqu’à 50 fois dans un scénario de réchauffement climatique à fortes émissions, notamment en zone tropicale & rdquor ;.

Le rapport, publié dans « Nature Communications & rdquor ;, souligne que près de 10 % de la population mondiale vit dans des régions côtières de faible altitude, dans laquelle l’érosion et l’élévation du niveau des océans dus à l’excès de chaleur menacent les « dangers destructeurs & rdquor ; qui mettent également leurs « écosystèmes uniques » en danger.

Mais c’est aussi que 40% de la population mondiale (environ 2 400 millions de personnes) vit à moins de 150 kilomètres des côtes, et pourrait aussi être gravement touchée par des “inondations épisodiques”.

Ouragans, typhons et cyclones extratropicaux

C’est donc arrivé avec le Ouragan « Katrina & rdquor;, cité dans le rapport, qui a frappé la côte est des États-Unis, des Bahamas et de Cuba en 2005, causant 1 836 morts et des dommages d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars.

Le rapport rappelle également la typhon haiyan, enregistré en Asie en 2013, qui a été le plus grand cyclone tropical jamais mesuré, avec des vents allant jusqu’à 335 kilomètres par heure, et qui a causé quelque 10 000 morts et des dégâts d’une valeur de 2,86 milliards de dollars.

Un autre exemple plus proche : le cyclone extratropical « Xynthia & rdquor;, qui a fait en 2010 65 morts en France et des dommages de plus de 1 000 millions d’euros, et en Espagne, la mort d’une femme à Orense et d’importants dégâts matériels dans la moitié nord de la péninsule.

Des événements extrêmes, de plus en plus « plus sévères et fréquents & rdquor;

Des événements extrêmes, de plus en plus « plus sévères et fréquents & rdquor;Les scientifiques avertissent que ces types d’événements extrêmes deviendront « plus graves et fréquents & rdquor; à cause du réchauffement climatique, alors que les conséquences négatives vont s’accentuer du fait de l’augmentation de la pression anthropique, comme l’aménagement du littoral et la construction d’infrastructures ; bref, une urbanisation rapide.

Bien que l’ampleur et la fréquence futures de ces événements restent incertaines, les chercheurs pensent que les pays situés sous les tropiques seront particulièrement touchés.

Il a été prouvé qu’entre 1993 et ​​2015, les « points chauds régionaux & rdquor ; Ils étaient situés dans le nord de l’Europe, le sud de la Méditerranée, l’ouest du Canada, l’extrême est de la Russie, l’Afrique de l’Est et Madagascar, ainsi que dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est et du nord de l’Australie. A ces zones s’ajoute un risque futur élevé de débordements en Europe de l’Est (mer Baltique) et dans le golfe du Mexique.

Les chercheurs français, en collaboration avec des collègues néerlandais, brésiliens, portugais, italiens et nigérians, ont combiné la topographie côtière à haute résolution (les pentes des pentes et les élévations subaériennes maximales des côtes ont été mesurées) à partir de satellites mondiaux avec de nouvelles estimations des niveaux extrêmes de la mer et futures inondations côtières.

Épisodes de débordement côtier

Épisodes d’inondations côtièresLa conclusion est claire : « La combinaison d’événements de marée et de grandes vagues est le principal contributeur aux événements de déversement côtier & rdquor ;, a indiqué Rafaël Almar, chercheur en dynamique côtière à l’IRD et coordinateur de l’étude.

« La fréquence des dépassements s’accélère de façon exponentielle et sera clairement perceptible à partir de 2050, quel que soit le scénario climatique. D’ici la fin du siècle, l’intensité de l’accélération dépendra des trajectoires futures des émissions de gaz à effet de serre et, par conséquent, de la montée du niveau de la mer & rdquor;, a souligné Almar.

“Dans le cas d’un scénario d’émissions élevées, le nombre d’heures dépassées globalement pourrait être multiplié par cinquante par rapport aux niveaux actuels”, a déclaré le scientifique.

“Alors que nous entrons dans le 21e siècle, de plus en plus de régions seront exposées aux inondations et aux inondations côtières qui en découlent.en particulier sous les tropiques, le nord-ouest des États-Unis, la Scandinavie et l’Extrême-Orient russe & rdquor;, a ajouté le coordinateur de l’étude.

La dernière phrase du rapport est un véritable signal d’alarme : « Les projections indiquent que de plus en plus de régions du monde seront exposées à des inondations côtières avec une élévation du niveau moyen de la mer, en particulier sous les tropiques, le nord-ouest des États-Unis, la Scandinavie et le Extrême-Orient de la Russie & rdquor ;.

Rapport de référence : https://www.nature.com/articles/s41467-021-24008-9

