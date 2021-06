Les inondations dans l’Essex submergent les voitures et coupent des rues entières après qu’une tornade se soit abattue sur Londres | Météo | Nouvelles

in

Gidea Park a été durement touché par ce qu’un utilisateur de Twitter a qualifié d'”averses intenses”.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, une voiture roule dans une rue qui a été submergée par l’eau.

Un homme dans la voiture remarque : « Oh mon Dieu, regardez comme c’est grave. »

Il y a également des rapports d’une “tornade” à Barking, avec une vidéo montrant des arbres ont été soufflés sur les briques éparpillées sur la route.

Le conseil de Barking et Dagenham a tweeté: «Nous sommes conscients des graves dommages causés par les intempéries dans la région de Barking et notre équipe d’intervention immédiate ainsi que la police et les pompiers sont à votre disposition pour régler tout problème.

“Dès que nous aurons d’autres informations, nous vous en informerons.”

