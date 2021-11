Les inondations reviendront sur Terre dans des centaines de millions d’années

04/11/21 à 11:11 CET

Des recherches menées à l’Université de Harvard ont montré que la Terre primitive a connu des cycles de sécheresse extrême suivis de pluies intenses similaires au « déluge universel » biblique. Selon les chercheurs, ces cycles d’inondation épisodiques constituent un nouvel état atmosphérique auparavant inconnu, qui se répétera sûrement dans des centaines de millions d’années, alors que le Soleil continue de briller.

Selon un communiqué de presse, dans ses premiers instants, la Terre a connu périodes de grande chaleur, dans laquelle les précipitations n’existaient pratiquement pas. Cependant, ces cycles ont été brutalement interrompus par des déluges soudains : d’énormes quantités d’eau se sont accumulées en quelques heures. Plus tard, les violentes tempêtes cesseraient et le temps chaud et sec reviendrait.

Les chercheurs Jacob Seeley et Robin Wordsworth ont développé un modèle atmosphérique qui leur a permis de découvrir ces cycles d’inondation sur la Terre primitive, un état que jusqu’à présent n’avait pas été en mesure de décrire. Bien que les « périodes de serre » et les caractéristiques des conditions météorologiques extrêmes dans le passé lointain de la Terre étaient connues, l’intensité et l’ampleur des pluies massives périodiques n’avaient pas été explorées.

Une barrière explosive

Pour faire progresser les connaissances sur ces brèves inondations, les spécialistes ont augmenté la température de la surface de la mer jusqu’à ce qu’elle atteigne environ 54 degrés Celsius, dans le cadre du modèle créé. Ils ont ainsi simulé les conditions réelles existant sur la Terre primitive.

Dans le but de concevoir ce scénario hypothétique, a augmenté le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’atmosphère, d’une magnitude approximative de 64 fois la quantité actuelle. Dans le même temps, ils ont augmenté la luminosité du Soleil d’environ 10 %.

Compte tenu de ces conditions, similaires à celles qui caractérisaient la Terre dans le passé, ils ont pu expérimenter les caractéristiques de la cycles intermittents de sécheresse et d’inondations. A ces températures, l’atmosphère enregistre des phénomènes étranges, du moins selon notre vision actuelle.

L’air près de la surface devient extrêmement chaud, en raison de l’absorption de la lumière solaire par la vapeur d’eau atmosphérique. Cela génère un « Couche » ou barrière ce qui empêche la formation de nuages ​​de pluie, expliquant ainsi les cycles de sécheresse intense. D’un autre côté, toute l’évaporation « contenue » reste bloquée dans l’atmosphère proche de la surface.

Les inondations qui reviendront

Simultanément, au-dessus de la couche ou de la barrière qui empêche la formation de nuages ​​de pluie dans les couches inférieures de l’atmosphère, des nuages ​​se forment et de la pluie se produit dans la haute atmosphère. Ces précipitations s’évaporent avant d’atteindre la surface, générant un contraste entre les refroidissement haut dans l’atmosphère et évaporation et le chauffage près de la surface.

Lorsque quelque chose franchit la « barrière » entre ces deux réalités atmosphériques, la chaleur et l’humidité de la surface entrent en contact avec la haute atmosphère froide, provoquant énormes tempêtes sous forme d’inondations. Comment se réalisent-ils ? Après plusieurs jours, le refroidissement des orages de pluie dans la haute atmosphère érode la barrière, générant un déluge de plusieurs heures.

Selon les simulations réalisées, les chercheurs ont observé plus de pluie en six heures de « déluge » que la chute d’eau enregistrée lors des cyclones tropicaux, qui ont frappé certaines zones de la planète pendant plusieurs jours.

Après ces forts orages, les nuages ​​se dissipent et les précipitations s’arrêtent pendant plusieurs jours : le temps sec revient et le cycle continue. Ces situations extrêmes ne se sont pas seulement matérialisées Terre primitive, mais sera également enregistré à nouveau à des centaines de millions d’années de notre planète, en fonction des changements provoqués par l’activité du Soleil.

Si une petite augmentation des températures globales peut avoir un impact puissant sur le climat d’une planète, comme nous pouvons le voir en ce moment sur Terre, il n’est pas difficile d’imaginer les conséquences de variations encore plus importantes. En plus d’en savoir plus sur la Terre primitive, les scientifiques ont souligné que cette nouvelle étude publiée dans la revue Nature pourra également faire la lumière sur les climats des exoplanètes en orbite autour d’étoiles lointaines.

