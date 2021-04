Les inquiétudes concernant Covid prévalent mais Chris Wood reste optimiste sur l’Inde; augmente la pondération du portefeuille Asie

Bien que la situation reste sombre en Inde avec la deuxième vague de ravages du covid-19 dans tout le pays, Dalal Street est restée résiliente. (Image: RUETERS)

Alors que la deuxième vague de covid-19 continue de faire des ravages dans tout le pays, Dalal Street est restée résiliente. L’indice NSE Nifty-50 est en baisse de seulement 3,4% depuis la mi-février, tandis que le nombre quotidien de nouveaux cas continue d’augmenter. Voyant cette force du marché, associée à d’autres raisons fondamentales, Chris Wood, Global Head (stratégie actions) chez Jefferies, a décidé d’augmenter la pondération de l’Inde dans son portefeuille de rendement relatif Asie-Pacifique hors Japon. Chris Wood avait réduit le poids de l’Inde à la fin du trimestre précédent lorsque les cas ont commencé à augmenter rapidement.

Avec la hausse verticale des caisses, les verrouillages sont de retour sur les cartes qui posent un risque pour la qualité des actifs. «Les nouvelles restrictions à l’activité soulèvent également à nouveau le risque potentiel d’une nouvelle détérioration de la qualité des actifs pour le secteur bancaire», a déclaré Chris Wood dans son bulletin hebdomadaire GREED & Fear. Cependant, le stratège du marché a ajouté que tout recul marqué des banques du secteur privé de qualité en Inde est une opportunité d’achat.

Les banques privées restent attractives

Les actions des banques privées ont connu une forte reprise après avoir atteint un creux en mars de l’année dernière. L’indice Nifty Private Bank a augmenté de 112% depuis fin mars 2020. Chris Wood a souligné que les principaux prêteurs privés tels que HDFC Bank et ICICI Bank sont en baisse de 10% et 9% par rapport à leurs sommets de 2021 atteints en février.

Quatre des plus grandes banques du secteur privé, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank et Axis Bank, ont vu leur part des dépôts passer de 11% en FY2011 à 21% en FY2021. Cela, dit Wood, reflète probablement une fuite vers la qualité compte tenu des problèmes des dernières années entourant Yes Bank et d’autres petits prêteurs.

La reprise du marché du logement n’a été que retardée

Plus tôt en janvier de cette année, Chris Wood avait déclaré que dans le monde post-pandémique, le secteur du logement en Inde connaîtrait une reprise. Maintenant, il dit qu’une reprise durable du logement en Inde ne se terminera pas avec la deuxième vague mais ne sera que retardée. Le marché immobilier devrait exploser avec une reprise cyclique après la pandémie. Les volumes de ventes sur le marché immobilier indien ont atteint un sommet en 2013 et sont restés faibles après des réformes telles que la TPS et le RERA. L’analyste immobilier de Jefferies Jefferies India, Abhinav Sinha, a prédit que les ventes de propriétés résidentielles doubleraient presque en rythme annuel en 2021.

Chris Wood augmentera le poids de l’Inde de 2 points de pourcentage à 14% contre 12% actuellement. Cela se fera aux dépens de la Chine et de la Malaisie. Avec cela, le poids de l’Inde sera de retour là où il était au dernier trimestre.

La situation de Covid reste sombre

La deuxième vague de la pandémie de coronavirus continue de rester dure pour l’Inde. Des mesures de verrouillage strictes sont désormais en place dans des endroits comme le Maharashtra et Delhi. Grâce à de telles mesures, le Jefferies Recovery Tracker pour l’Inde a chuté de 12 points, passant du sommet de 103% en février à 91% la semaine dernière ou au niveau le plus bas depuis septembre 2020. Le déploiement du vaccin continue de progresser mais reste loin derrière le courbe.

