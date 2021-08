Les inquiétudes concernant la confidentialité des données augmentent et la blockchain est la solution ⋆ Crypto new media

Les consommateurs d’aujourd’hui sont prêts à échanger leurs données contre une personnalisation, mais ont des préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données. Dans une enquête menée par Entrust, une société de sécurité numérique et d’émission d’identifiants, seulement 21 % des personnes interrogées font confiance à des marques mondiales établies pour protéger leurs informations personnelles.

Alors que la pression sur la confidentialité des données sur les Big Tech augmente, ces entreprises commencent à investir considérablement dans des solutions de sécurité.

Les réglementations dans le monde évoluent rapidement

L’année dernière, alors que de plus en plus de personnes passaient du temps à la maison en raison des blocages de COVID-19, l’utilisation d’Internet a augmenté. Et à mesure que l’utilisation a augmenté, les consommateurs ont également pris conscience de la manière dont les données pourraient être utilisées ou mal utilisées. Par exemple, un récent sondage de Startpage, une société de moteur de recherche axée sur la confidentialité, a révélé que 62 % des Américains sont devenus plus conscients de la façon dont leurs données sont utilisées en ligne, y compris le ciblage des publicités en fonction de leur historique de navigation et de leur emplacement.

Avec une préoccupation croissante quant à la façon dont les entreprises collectent des données, de nouvelles lois évoluent rapidement aux États-Unis et à l’étranger pour répondre à ces préoccupations. En 2016, l’Union européenne a adopté le Règlement général sur la protection des données. Deux ans plus tard, la Californie a promulgué la California Consumer Privacy Act, la législation nationale la plus solide de l’histoire sur la protection de la vie privée. Depuis lors, la Virginie est le seul autre État américain à avoir adopté avec succès un projet de loi complet, le Virginia Consumer Data Protection Act.

Avec de plus en plus d’États cherchant à ajouter des lois sur la protection de la vie privée des consommateurs, il est clair que les opinions et les politiques des utilisateurs évoluent. Cela dit, la confidentialité des données et la façon dont elles sont protégées sont incroyablement complexes, et ces factures édentées pourraient avoir l’effet inverse : donner aux consommateurs l’assurance que leurs données sont protégées alors qu’en fait, ce n’est souvent pas le cas.

Les entreprises investiront dans les technologies de confidentialité et de sécurité

Au début de 2020, des millions de personnes ont déménagé leur vie en ligne – sont allées à l’école à distance et ont assisté à des happy hours virtuels – exposant davantage de données personnelles à un Internet à peine réglementé. Non seulement les gens ont intégré davantage de collecte de données dans leur vie quotidienne, mais ils ont également été amenés à croire que le suivi de la localisation pourrait avoir des avantages pour la santé publique.

Grâce à COVID-19, la profondeur de nos lacunes en matière de partage de données a été révélée. À mesure que nous avançons, chacun doit sensibiliser et promouvoir les meilleures pratiques en matière de confidentialité et de protection des données.

Une solution est-elle envisageable ?

Alors que les attentes des consommateurs continuent de conduire à un examen minutieux de la confidentialité, il existe une opportunité de mener le peloton dans ce domaine en évolution, mais avec de nouveaux entrants prêts à entrer sur le marché, cette opportunité ne durera pas très longtemps. Selon Crunchbase, les investisseurs ont injecté 7,8 milliards de dollars dans des entreprises de cybersécurité l’année dernière, soit une augmentation de 22% de 2019 à 2020, et cette année, le nombre est encore plus élevé après seulement six mois, dépassant la barre des 9 milliards de dollars.

Avec la propriété des données en tête de liste, jetons un coup d’œil aux startups qui ouvrent la voie à un monde post-pandémique. Du nettoyage des données personnelles aux logiciels axés sur l’entreprise destinés à aider les entreprises à se conformer à la loi, ces cinq startups aident les utilisateurs à reprendre le contrôle et la propriété.

OpenMined est une communauté open source, et la société a pour objectif de rendre le monde plus respectueux de la vie privée en abaissant la barrière à l’entrée des technologies d’IA privées. Sa mission est de créer un écosystème accessible d’outils de confidentialité et d’éducation, ce qu’elle fait en étendant des bibliothèques populaires telles que PyTorch avec des techniques avancées de cryptographie et de confidentialité différentielle. La société affirme que grâce à ses services, les personnes et les organisations peuvent héberger des ensembles de données privés, permettant aux data scientists de se former ou d’interroger des données qu’ils « ne peuvent pas voir ». Les propriétaires des données conservent un contrôle total — les données ne sont jamais copiées, déplacées ou partagées.

Anjuna fournit une protection de niveau matériel pour les données, les applications et les charges de travail, éliminant pratiquement l’insécurité des données. Selon l’équipe, cela garantit que les applications fonctionnent indépendamment de leur infrastructure, simplifiant les opérations tout en verrouillant la sécurité des données. Le logiciel permet au service informatique de « soulever et déplacer » les applications et les données dans les limites cryptées matériellement d’une enclave sécurisée, les protégeant ainsi des logiciels malveillants, des initiés et des mauvais acteurs.

Fortanix sécurise les données sensibles dans les environnements publics, hybrides, multi-cloud et cloud privé, permettant aux clients d’exploiter même les applications les plus sensibles dans n’importe quel environnement. Fortanix affirme que les organisations ont la liberté d’accélérer leur transformation numérique, de combiner et d’analyser des données privées et de fournir des applications sécurisées qui protègent la vie privée des personnes qu’elles servent.

Duality Technologies répond au besoin croissant des entreprises de tous les secteurs réglementés de collaborer sur des données sensibles. Selon l’entreprise, la plate-forme permet une analyse sécurisée des données cryptées, en tirant des informations sur les données sensibles sans exposer les données elles-mêmes. Sa technologie protège les modèles d’analyse précieux de l’exposition à des parties de collaboration externes pendant les calculs. Le Duality SecurePlus indique que la plate-forme permet aux entreprises d’exploiter des méthodes cryptographiques avancées pour des collaborations de données dans le monde réel tout en respectant les réglementations en matière de confidentialité des données et en protégeant leur IP.

L’année bissextile construit une technologie pour résoudre ces problèmes de manière évolutive, rigoureuse et évolutive. Selon les déclarations de l’entreprise, certaines des plus grandes entreprises au monde peuvent briser les silos de données, former des partenariats de données et accélérer l’adoption de l’apprentissage automatique, le tout avec une protection de la vie privée éprouvée mathématiquement.

Le besoin du Web 3.0

Avec le recul, les changements sociétaux que nous avons connus au cours de l’année dernière sont des points d’éclair importants qui mettent en évidence d’énormes défauts dans la façon dont Internet existe aujourd’hui, comment les lois sur la confidentialité des données sont créées et les façons cachées dont Big Tech exploite nos données.

Pendant la pandémie, des entreprises comme Google, Facebook, Zoom et Amazon ont beaucoup profité. À la perte de la vie privée et du choix des consommateurs, Big Tech gagne de l’argent en monétisant les données des utilisateurs. Alors que oui, nous utilisons ces choses tous les jours, ces plates-formes sur le Web 2.0 sont un terrain fertile pour l’exploitation, les hacks et les culasses.

Alors que nous nous adaptons à un nouveau monde, la blockchain jouera inévitablement un rôle dans un avenir décentralisé. Êtes-vous prêt pour la révolution Web 3.0 ?

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici n’engagent que l’auteur et ne reflètent ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Anne Fauuvre Willis est le directeur de l’exploitation d’Oasis Labs et a déjà contribué au réseau Oasis, une plate-forme de blockchain compatible avec la confidentialité pour la finance ouverte et une économie de données responsable. Avant Oasis Labs, Anne a occupé des postes de chef de produit/responsable marketing produit pour l’iPhone chez Apple. Elle a également travaillé pour l’ancienne secrétaire d’État américaine Madeleine Albright au sein du groupe Albright Stonebridge. Anne est titulaire d’un MBA de la Harvard Business School et d’un BA de l’Université de Georgetown.