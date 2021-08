Les inquiétudes concernant le retard de sortie de No Way Home continuent de croître

Les inquiétudes concernant le retard de sortie de Spider-Man: No Way Home augmentent de jour en jour. Tout a commencé avec les théories des fans il y a quelques semaines. Certaines personnes pensaient que l’absence d’une bande-annonce de Spider-Man 3 pourrait être le résultat de la pandémie. La variante delta alimente une autre vague d’infections aux États-Unis et dans le monde. À la lumière de cela, Sony pourrait vouloir reporter les débuts en salles de No Way Home. Ensuite, les rumeurs ont commencé à surgir suggérant que Venom: Let There Be Carnage pourrait être reporté à octobre. Venom 2 fait partie du nouveau Sony Pictures Universe of Marvel Characters que le studio est en train de construire. Cela nous amène à l’annonce de Sony jeudi confirmant le retard de Venom 2.

Sony et Marvel n’ont pas encore publié de supports marketing pour Spider-Man: No Way Home. Cela dit, nous avons vu de nombreux nouveaux jouets sortir en ligne, ainsi que des illustrations promotionnelles pour le film. À ce rythme, il faudra peut-être un certain temps avant de voir la première bande-annonce du prochain Spider-Man.

La date limite a d’abord annoncé que Sony reporterait à la fois Venom: Let There Be Carnage et Hotel Transylvania: Transformania. Le rapport indique que Sony a examiné les dates de janvier pour Venom, mais a finalement atterri le 15 octobre. Sony a confirmé plus tard que le film serait lancé le 15 octobre, même si cela impliquait une concurrence plus rude au box-office.

Qu’en est-il de la date de sortie de No Way Home ?

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour No Way Home et sa date de sortie le 17 décembre. On ne sait pas comment la pandémie de coronavirus évoluera d’ici décembre. La variante delta fait des ravages dans le monde entier au moment où l’école reprend. L’incertitude est certainement préoccupante.

Spider-Man 3 aurait facilement dépassé le milliard de dollars au box-office avant la pandémie. Ce n’est pas seulement l’excellente machine à sous de Noël ou le fait que c’est encore un autre film de Spider-Man. Toutes les fuites multivers font de No Way Home le film Marvel le plus excitant de l’année. Nous allons voir plusieurs versions de Spider-Man dans le film, combattant les méchants de chaque film précédent de Spider-Man. C’est le secret le moins bien gardé du MCU. Mais c’est aussi quelque chose qui convaincra probablement des millions de fans de voir le film en salles le jour de sa sortie.

Sony et Marvel ont tout le temps de décider de reporter ou non la date de sortie de No Way Home. Et nous pourrions voir une bande-annonce une fois que les studios auront pris une décision.

La date limite indique que la première de Free Guy de ce week-end pourrait être un indicateur du destin de Spider-Man. Si le film rapporte plus de 20 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, ce sera un bon signe pour la force du box-office aux États-Unis et au Canada. Sinon, cela pourrait prouver que les consommateurs ne sont pas réellement disposés à s’asseoir dans un théâtre alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente.

D’autre part, Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 3 septembre. C’est le deuxième des quatre films MCU à sortir cette année. Contrairement à Black Widow, le film ne sera pas disponible sur Premier Access. Mais Disney n’a pas encore reporté le film.

