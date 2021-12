Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a besoin d’un « coup de pied dans le dos » pour son traitement de « fumant » Romelu Lukaku.

La candidature des Blues au titre de Premier League a pris quelques coups ces dernières semaines et un penalty de Jorginho dans le temps additionnel a été nécessaire pour expédier Leeds.

.

Tuchel traverse actuellement sa première grosse difficulté en tant que manager de Chelsea

Ce fut une victoire palpitante 3-2, mais a une fois de plus exposé les faiblesses défensives actuelles des champions d’Europe, malgré la fin de leur série de quatre matchs sans victoire.

L’équipe de Tuchel n’a pas gardé sa cage inviolée depuis le 23 novembre, concédant 10 buts en cinq matchs, un contrat strict avec leur forme de début de saison où ils semblaient à peine avoir leur but violé.

La décision de l’Allemand de favoriser Timo Werner et Kai Havertz avant la signature estivale de 97 millions de livres sterling de Lukaku a également fait sourciller.

Et l’ancien attaquant de Premier League Gabriel Agbonlahor pense que le manager doit repenser sérieusement sa tactique avec le Belge susceptible d’être très frustré par sa situation difficile.

.

Lukaku a à peine joué depuis son retour de blessure

Il a déclaré à talkSPORT: «Je pense que Thomas Tuchel a également besoin d’un coup de pied à l’arrière parce que je regarde à nouveau Lukaku, un attaquant de 90 millions de livres sterling, sur le banc aujourd’hui.

« Il a joué 78 minutes en quatre matchs de Premier League. Lukaku n’a pas été absent pendant cinq mois, il a été absent pendant cinq matchs. J’y ai été, si vous avez été absent pendant cinq matchs après un match où vous êtes entré pendant 20 minutes, vous êtes prêt à commencer.

« Cela ne prend pas encore quatre matchs et vous affrontez quelqu’un comme Werner devant lui qui n’est pas un joueur de Chelsea, loin de là, car il est à des kilomètres de là depuis qu’il est venu à Chelsea. Pas été assez bon. Le jeu étrange, il marquera un bon but mais loin d’être assez bon.

« Si je suis Lukaku, je me dis ‘J’ai quitté l’Inter en tant qu’attaquant de 90 millions de livres sterling pour venir à Chelsea et je ne suis recruté qu’aujourd’hui parce qu’ils ont besoin d’un but à la 87e minute’. Il ne l’aurait probablement pas amené s’ils avaient gagné.

.

Lukaku était une grosse signature estivale mais se retrouve maintenant à réchauffer le banc

« Lukaku va fulminer. Il a commencé la saison en tant qu’homme principal et on parlait de Lukaku ayant besoin de repos parce qu’il jouait chaque minute en Ligue des champions et en Premier League et tout d’un coup, il ne peut pas entrer sur le terrain et vous jouez Werner et Havertz, qui ne jouent pas.

«Cela n’a tout simplement pas de sens. Si je suis le propriétaire de Chelsea, je me dis : « J’ai payé 90 millions de livres sterling pour ce type – jouez-le ». Il n’aura pas changé de forme depuis le début de la saison, amenez-le sur le terrain, il marquera des buts.

Et Agbonlahor ne s’est pas arrêté là non plus en insistant sur le fait qu’il a des craintes pour les Bleus.

Il a ajouté : « Je suis un peu inquiet pour Chelsea et la façon dont ils jouent en ce moment.

.

Tuchel a réussi à remettre son équipe de Chelsea sur la voie de la victoire, mais il a fallu un penalty de Jorginho au dernier souffle

« Au début de la saison, jusqu’à il y a trois ou quatre matchs, tout le monde se disait : ‘Wow, Chelsea ne concède pas de buts – ils ne concèdent pas d’occasions’. Maintenant, ils encaissent beaucoup de buts.

« Ce n’est pas comme Chelsea, qu’est-ce qui a changé ? [They have injuries] mais ils ont une défense similaire. [Antonio] Rudiger et [Thiago] Silva, ils ont toujours les meilleurs défenseurs là-dedans.

«Mais même le défi d’Alonso, pourquoi descendez-vous dans la surface pour le penalty? Raphinha tu le lâches, c’est un attaquant, pourquoi glisse-t-il les deux pieds dans la surface ?