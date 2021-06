Les inquiétudes de la division inversée pèsent sur les détenteurs d’actions NAKD

Ce n’est un secret pour personne, ce détaillant de vêtements intimes et de maillots de bain Groupe de marques nues (NASDAQ :NAKD) a lutté après le début de la nouvelle pandémie de coronavirus. En conséquence, les actionnaires de NAKD ont connu une année difficile en 2020.

Source : Shutterstock

Au moment où mon article haussier sur Naked Brand a été publié le 19 mars 2021, le cours de l’action était déjà tombé à 92 cents. Je pensais sûrement qu’une reprise au-dessus du niveau de 1 $ était imminente.

Garçon, avais-je tort à ce sujet. Apparemment, ma boule de cristal fonctionnait mal alors que le stock de NAKD continuait de baisser, rendant ma thèse de taureau encore moins crédible.

Et puis, un de mes collègues chez InvestorPlace a écrit un article qui m’a rappelé à quel point le niveau de 1 $ est réellement important. Comme nous le verrons, ce n’est pas seulement une question de psychologie du trader – il y a ici un problème de conformité qui pourrait causer de réels problèmes.

Un regard plus attentif sur le stock de NAKD

Je donnerai un peu de crédit aux taureaux boursiers NAKD. Ils ont fait un vaillant effort pour pousser le cours de l’action au-dessus de 1 $ et le maintenir à ce niveau en janvier.

Ce fut un bref rallye, cependant. Début mars, les actions de Naked Brand étaient de nouveau inférieures à 1 $. Et au 11 juin, ils se négociaient à environ 75 cents.

Pour les traders à court terme, il pourrait y avoir une opportunité à haut risque ici. De temps en temps, le stock de NAKD augmente sans avertissement.

Cela pourrait se reproduire, donc une petite position pourrait générer des profits rapides si votre timing est bon.

L’investissement à long terme est une toute autre histoire. Avec cette stratégie, les revenus sont d’une importance primordiale – et Naked Brand ne semble pas passer le cap sur ce front.

Actuellement, Naked Brand a un bénéfice par action d’environ -44 cents sur 12 mois. C’est profondément négatif pour une action à 75 cents.

Par conséquent, au cas où je ne l’aurais pas déjà suffisamment expliqué, la prudence est de mise.

Problèmes de conformité

Il n’y a pas si longtemps, Will Ashworth, contributeur d’InvestorPlace, a écrit une histoire d’horreur sur Naked Brand qui m’a fait froid dans le dos. Malheureusement, ce n’est pas de la fiction.

Mais attendez – je vais d’abord fournir quelques informations de base. le Bourse du Nasdaq a une exigence selon laquelle les actions cotées doivent maintenir un prix acheteur minimum de 1 $ par action.

L’action NAKD est tombée en dessous de ce seuil l’année dernière. Ainsi, le 27 novembre 2020, Naked Brand Group s’est vu «accorder une période supplémentaire de 180 jours, ou jusqu’au 24 mai 2021, pour se conformer à nouveau» à la règle minimale de 1 $ par action du Nasdaq.

De toute évidence, être retiré de la liste du Nasdaq Exchange serait une mauvaise nouvelle pour les parties prenantes de Naked Brand.

D’une manière générale, la communauté des commerçants considère qu’un titre est relégué sur les marchés de gré à gré comme une rétrogradation majeure.

Avance rapide jusqu’à la fin avril de cette année, et Naked Brand a révélé avoir reçu un avis de non-conformité à l’exigence de prix d’offre minimum de la part du Nasdaq Exchange.

La société a jusqu’au 25 octobre pour se conformer à nouveau à l’exigence de prix d’offre minimum.

Les mauvais livres du Nasdaq

Très probablement, Ashworth avait cette évolution défavorable à l’esprit lorsqu’il a prédit que “l’action effectuera probablement une division inversée pour sortir des mauvais livres du Nasdaq”.

Naturellement, Naked Brand préférerait que la communauté des investisseurs se concentre sur la transformation de l’entreprise en une société de commerce électronique pure.

C’est bien beau, mais cela ne résout pas le problème de conformité avec le Nasdaq Exchange.

Comme le souligne Ashworth, une division d’actions inversée (si elle se produit bientôt) serait la deuxième de l’entreprise en moins de deux ans. Personnellement, je considère que c’est un mauvais signe.

Et, je ne serais pas du tout surpris si une scission inversée se produisait dans un proche avenir. Ce serait une solution rapide au problème de conformité du Nasdaq.

La question de savoir si cela résoudrait de façon permanente l’un des problèmes de l’entreprise est une tout autre affaire.

La ligne de fond

Il semble qu’il y ait deux fins de partie possibles pour le stock NAKD.

L’un se ferait virer sur les marchés de gré à gré.

L’autre serait d’adopter un autre fractionnement d’actions inversé.

Aucun de ces choix ne me rend optimiste pour les actionnaires de Naked Brand. Sortir des « mauvais livres » du Nasdaq Exchange aujourd’hui ne garantit pas une entreprise plus viable pour demain.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.