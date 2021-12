Les inquiétudes de Pirelli restent en avance sur la course malgré les changements de Yas Marina – .

Au sommaire : le fournisseur officiel de pneus de Formule 1, Pirelli, reste préoccupé par la conception de certaines bordures du circuit de Yas Marina malgré les révisions apportées avant la course de samedi.

En bref

Pirelli insatisfait des changements de trottoir de Yas Après le premier jour d’essais sur le circuit de Yas Marina, le responsable du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a déclaré qu’il était en discussion avec la FIA au sujet de certains trottoirs « agressifs » sur la piste remodelée. Il a nommé les virages cinq et neuf comme des zones particulièrement préoccupantes en raison des similitudes avec les bordures utilisées sur le circuit international de Losail, où quatre pilotes ont subi des crevaisons lors du Grand Prix du Qatar.

Avant la course de samedi à Yas Marina, des modifications ont été apportées, notamment l’assouplissement de la partie intérieure des bordures des deux rangées. Cependant, un porte-parole de Pirelli a déclaré à . qu’ils n’étaient pas satisfaits de la solution et en discutaient toujours avec la FIA.

Aucun pilote de F1 n’a subi de crevaison au cours des deux premiers jours de roulage ce week-end. Cependant, c’était également le cas au Qatar avant les échecs, après quoi Pirelli a noté qu’aucun pilote n’avait effectué des essais d’une durée comparable aux relais de course avant le grand prix.

Vettel critique les normes de conduite lors des qualifications

Après qu’Esteban Ocon a été réprimandé pour l’avoir entravé – et Vettel a été innocenté pour avoir retardé Pierre Gasly – le pilote Aston Martin a affirmé que le problème régulier de qualification de la F1 était dû à « trop de voitures au même endroit, et toujours les mêmes personnes qui sautaient les files d’attente. Rien d’autre. »

Vettel a déclaré que les files d’attente, qui ont obligé le pilote Aston Martin à s’arrêter presque sur la bonne voie, se produisent lorsque les conducteurs «sautent, sautent, sautent et puis vous sortez de la piste. La même chose s’est produite en Arabie saoudite, la même chose s’est produite en Autriche, la même chose s’est produite plusieurs fois cette année.

Les pilotes de F1, a déclaré Vettel, devraient se comporter selon des normes plus élevées en piste. « Je pense que nous devrions connaître la piste et le nombre de virages à venir, mais cela ne se sent pas quand il n’y a qu’un ou deux virages à parcourir et que tout le monde se saute les uns les autres puis est surpris de s’arrêter dans les derniers virages. »

Sainz « très, très heureux » de disputer la cinquième place de la première saison Ferrari

Carlos Sainz Jnr entame la dernière course de 2021 à seulement 8,5 points de son coéquipier Ferrari Charles Leclerc et 4,5 points derrière l’ancien coéquipier McLaren Lando Norris, le trio en compétition pour la cinquième place du championnat du monde des pilotes.

Sainz a reconnu qu’il aurait « besoin que quelque chose de bizarre arrive » à son coéquipier pour revendiquer la cinquième place, « ce que je ne veux pas parce que je ne veux aucune chance que McLaren prenne de l’avance chez les constructeurs, donc je veux juste terminer la saison en haut.

« Aujourd’hui, les devoirs sont faits avec notre solide quali et demain avec une course solide », a poursuivi Sainz. « Nous allons à la trêve hivernale très, très heureux indépendamment de l’endroit où je finis dans le championnat.

« Être déjà dans la lutte pour la P5, avec Lando et Charles et c’est leur troisième année dans la voiture et avoir en fait une chance de les battre dans les pilotes, cela signifie déjà que c’est une année positive et je dois juste me concentrer sur l’obtention d’un bonne finale de saison pour entamer les vacances d’hiver confiants.

Deledda perd trois places sur la grille pour la course principale

Alessio Deledda a écopé d’une pénalité pour la dernière course de Formule 2 de l’année après avoir été reconnu entièrement responsable du contact avec Olli Caldwell lors de la deuxième course de sprint. L’incident, au virage neuf, a vu Deledda se placer sur le chemin de Caldwell tout en défendant. Les stewards ont jugé que Caldwell était considérablement en avance à l’époque.

Malgré la chute sur la grille, la position de départ de Deledda pour la course principale ne changera pas, car il s’était qualifié en dernier.

Nous nous sommes excusés sans réserve auprès de Max, Lewis et des équipes pour avoir inclus à tort des images de deux crashs dans un ident de Noël à l’antenne. Il s’agissait d’une erreur manifeste et les images ont été supprimées. – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 11 décembre 2021

Formule Renault 2.0🥇

FIA Formule 3🥇(en tant que rookie)

FIA Formule 2🥇(en tant que rookie) Pourtant, les gens se plaignent que Verstappen est un mauvais exemple pour les jeunes enfants parce qu’il est trop agressif et « antisportif ». Un mauvais exemple pour les jeunes enfants est Piastri sans siège F1 en 2022. 🤢 – Dani Juncadella (@dani_juncadella) 11 décembre 2021

Il y a eu une situation, que j’ai d’abord crue être une légende urbaine, dans laquelle Miami EPrix en 2015 a vu les derniers murs du circuit se positionner alors que la grille factice était assise. « Ne soyez pas ridicule », ai-je pensé lorsque j’ai fait des recherches sur le livre @EvroPublishing. Ensuite, quelqu’un m’a envoyé ça !👀😱 pic.twitter.com/liDRNTxXN8 – sniffermedia (@sniffermedia) 11 décembre 2021

Après une année aussi difficile bloquée en dehors du Japon, je suis très heureux d’annoncer que je continuerai au Japon pour 2022 à courir en Super Formula et Super GT en tant que pilote d’usine pour Toyota, je ne remercierai jamais assez Toyota, Tom’s, Kondo Racing pour la continuité Support!! Apportez 2022😆 pic.twitter.com/L027LrECUF – Sacha Fenestraz (@sachafenestraz) 11 décembre 2021

Quizz du samedi : Regarder @F1 et voir ces voitures revenir aux stands après leur tour rapide. Saviez-vous que @indycar utilise une règle différente avec une ligne de qualification qui est toujours à 1 virage avant l’entrée aux stands, donc nous nous arrêtons tout de suite à la fin du tour pour ne pas gêner quelqu’un ? — Simon Pagenaud (@simonpagenaud) 11 décembre 2021

« Il n’est jamais devenu nerveux ou faible »: le making of de Hamilton (The Guardian)

« Je suis très fier à ce jour d’avoir couru contre Lewis. C’était un pilote très juste, pas un pilote sale. Si quelqu’un me poussait sur la piste, je le frapperais dans le cul, je lui donnerais une petite leçon. Il ne l’a jamais fait ça, il n’a jamais été agressif au point de heurter quelqu’un sur la piste, il était très, très juste. »

Essai Abu Dhabi F2 : la participation du champion de Super Formula Lights Teppei Natori est annoncée (Buzz)

« Teppei Natori, membre du Buzz Driver Management Programme, rejoindra l’équipe Trident pour les essais F2 sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi du 16 au 18 décembre. »

Jeremy Clarkson : Désolé Lewis mais je suis pour le fou Max Verstappen (The Times – abonnement requis)

« Vas-y, Max. Tu es peut-être un Belge, mais je te soutiens, mon garçon.

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

