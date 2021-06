Les inquiétudes demeurent car les données du PIB ne sont qu’un instantané de l’économie avant que la deuxième vague de COVID-19 ne frappe

Même si le prochain trimestre est meilleur, estiment les experts, il y aura sans doute suffisamment de rattrapage à faire et de terrain perdu à couvrir. (Image représentative)

Les données très attendues de l’Office national des statistiques sur les chiffres du produit intérieur brut (PIB) de l’Inde pour le trimestre de janvier à mars et pour l’année dans son ensemble, ont été meilleures que les attentes. Mais alors, il y a des inquiétudes.

L’économie a progressé de 1,6% au cours du trimestre et bien que l’année ait connu une contraction globale de 7,3%, de nombreux experts craignaient le pire et étaient donc quelque peu soulagés. « Auparavant, on s’attendait à ce que l’économie se contracte beaucoup plus », déclare Mahesh Vyas, directeur général et PDG du Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), une société de recherche de premier plan et un groupe de réflexion indépendant. Car, comme il le souligne, « nous avons tous commencé l’année 2020-2021 avec l’attente d’une contraction de 10 à 11% des chiffres du PIB et le fait que nous ayons terminé l’année avec une contraction de 7,3% signifie que cela s’est mieux passé. que ce que l’on craignait à l’origine.

Cependant, dit-il, les indicateurs de fréquence rapide (comme la consommation d’électricité, les mouvements de fret ferroviaire, la production automobile) indiquaient que le dernier trimestre (T4) se porterait mieux, ce qui a contribué à certaines attentes récemment revues à la hausse quant à la performance du trimestre.

La grande question est maintenant de faire face aux séquelles de la deuxième vague de Covid-19 qui montrait des hausses vers février de cette année, mais qui a ensuite durement frappé le pays par la suite, le mois d’avril s’avérant le plus cruel en termes de nombre de cas et décès. Bien qu’au niveau agrégé, le pic soit derrière nous, le défi sera de voir comment l’économie ainsi bouleversée émergera du trimestre en cours. Même si le prochain trimestre est meilleur, estiment les experts, il y aura sans doute suffisamment de rattrapage à faire et de terrain perdu à couvrir.

“Le défi est vraiment le trimestre en cours et comment cette année se déroule”, explique Vyas. Ce qu’il faudra donc surveiller, ce sera la consommation et la demande car les emplois et les revenus ont été touchés.

En fait, selon l’un des professeurs qui étudient l’Inde depuis longtemps, les chiffres du PIB reflètent également des éléments des forces sous-jacentes de l’économie, qui ont peut-être plus à voir avec les moteurs de l’entreprise que la politique. Les chiffres du PIB jusqu’en mars montrent que ceux-ci ont été assez robustes et sont évidents de la part de certaines des principales institutions financières, comme certaines des principales banques indiennes, enregistrant des bénéfices records. La State Bank of India, par exemple, a enregistré un bénéfice net de Rs. 6 451 crore au T4FY21 par rapport à Rs.3,581 crore au T4FY20, soit une augmentation de 80,15% en glissement annuel. Ou dans le cas d’une banque du secteur privé de premier plan – ICICI Bank par exemple, voyant son bénéfice après impôts augmenter de 104% en glissement annuel pour atteindre 16 193 crore (2,2 milliards de dollars) au cours de l’exercice 2021, contre 7 931 crore (1,1 milliards) au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020 (exercice 2020). HDFC Bank et d’autres acteurs de premier plan ont également enregistré une amélioration de leurs performances financières. La manière dont cela et le reste de la dynamique économique se maintiendra sera apparemment désormais surveillée de près.

