Les inquiétudes inflationnistes et la hausse des prix du pétrole brut suggèrent un risque croissant pour les marchés boursiers américains, selon Chris Wood

Les inquiétudes croissantes en matière d’inflation à la suite de la hausse des prix des matières premières signalent des risques croissants pour les actions, a déclaré Chris Wood, responsable mondial (stratégie actions) de Jefferies. Le vétéran du marché a souligné que les attentes d’inflation au milieu des inquiétudes concernant le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et la réduction du programme d’achat d’obligations étaient en hausse. « Le taux d’anticipation d’inflation à cinq ans et cinq ans aux États-Unis est désormais de 2,36 %, à seulement 2 points de base en dessous de son sommet de 2,38 % en 2021 », a déclaré Chris Wood. Une vente massive favorisée par la diminution et l’inflation aux États-Unis pourrait se répercuter sur les marchés boursiers mondiaux.

L’inflation à la hausse

Aux États-Unis, l’inflation globale de l’IPC est passée de 5,3% en glissement annuel en août à 5,4% en glissement annuel en septembre, alors que l’attente du consensus était de 5,3%. Alors que le taux d’anticipation d’inflation à cinq ans et cinq ans est maintenant de 2,36 %, Chris Wood pense qu’une nouvelle hausse pourrait mettre la Fed américaine sous pression. « La cupidité et la peur continuent de croire qu’un mouvement au-dessus de 2,5% mettra plus de pression sur la Fed en termes d’être plus précis sur combien elle est prête à dépasser 2% », a-t-il déclaré.

En raison de cette hausse de l’inflation, Chris Wood voit un risque croissant pour les valeurs de croissance très valorisées en particulier. « Si le déclencheur de la vente anticipée doit être la montée des inquiétudes concernant l’inflation et les inquiétudes liées au resserrement de la Fed, une nouvelle hausse importante du prix du pétrole continue d’avoir le potentiel d’aggraver considérablement la peur de l’inflation actuelle, le principal problème d’investissement étant de savoir si les actions énergétiques continueront d’être à la traîne par rapport aux matières premières en raison de ce que l’on pourrait appeler l’effet ESG », a-t-il ajouté.

Chris Wood a souligné que l’indice S&P ENergy était en retard sur le prix du pétrole brut Brent depuis le début de 2021. Le prix du pétrole brut Brent est passé d’environ 40 $ le baril à plus de 80 $ actuellement. L’indice S&P Energy a augmenté mais a sous-performé la hausse du prix du brut brent.

Les coûts des intrants augmentent

Outre la hausse de l’inflation matraquée par le resserrement de la Fed, Chris Wood a également fait part de ses inquiétudes concernant la hausse des coûts des intrants. « Il y a aussi la question de l’aigreur des coûts des intrants et de savoir si les entreprises peuvent les répercuter », a-t-il déclaré. L’expert du marché a déclaré que l’inflation des prix à la production en Chine a atteint 10,7% en glissement annuel en septembre, le niveau le plus élevé depuis novembre 1995, tandis que l’inflation PPI du Japon a atteint 6,3% en glissement annuel en septembre, le niveau le plus élevé depuis septembre 2008, témoignant de la hausse des intrants. frais.

Le stratège en actions mondiales s’est également demandé combien de temps il faudrait à la Fed pour modifier sa position de resserrement si les marchés mondiaux se corrigent fortement sous l’effet d’une correction de Wall Street et de la hausse des prix du pétrole brut.

