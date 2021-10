“Les inquisiteurs entraînent aujourd’hui toute une génération”

caroline quatre, français et de gauche, se bat depuis des décennies. Pour la défense du droit au blasphème et à la liberté d’expression, à tout prix, et pour le combat intellectuel de l’autoritarisme religieux et/ou identitaire. Ses articles sont lus depuis longtemps dans Charlie Hebdo, qui a payé de douze exécutions à la djihadiste pour revendiquer ces droits, et son dernier essai vient de frapper les librairies espagnoles avec un titre qui laisse peu de place à l’imagination, Offended Generation (Péninsule) , où le scalpel passe au triomphe d’une « nouvelle morale qui censure et catégorise ».

Dans ses pages, il répertorie les cas fous qui entretiennent la culture de l’annulation. Un système infaillible, implacable et extrajudiciaire qui, heureusement, n’est pas très répandu en Espagne. Mais ça, dans des pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou le Canada, oblige à penser deux ou trois fois ce qui se dit et ce qui ne l’est pas, ce qui se montre et ce qui se cache, face à la peur d’être, hum, annulé : un concept quelque peu euphémique qui implique mépris, lynchage et marginalisation sociale.

Le prétexte le plus courant pour proclamer les vertus de ce système, profondément lié aux religions laïques ou à utiliser, est son efficacité à éviter les discriminations et à offenser les minorités, réalisant des extravagances frappantes comme empêcher un Occidental de s’approprier culturellement le yoga ou reprocher l’étude de l’Odyssée. par macho et non inclus. Il est évident qu’il s’agit de cas excessifs et extraordinaires. Mais Comment sommes-nous si sûrs qu’ils ne finiront pas par devenir le pain quotidien ?

Fourest prend la chose très au sérieux : « J’essaie de convaincre les gens de ne pas emprunter une voie qui fait du combat pour la liberté un tombeau de la liberté. Il ne quitte donc pas des yeux la centrale culturelle de la Silicon Valley pour promouvoir cette nouvelle forme de censure. On peut admettre que Facebook et Twitter ne sont pas des espaces particulièrement fabriqués pour la rigueur, la réflexion, le débat sain ou les nuances. Mais le problème se complique lorsque ces tics, passés sous le vernis de l’idéologie identitaire, se répandent ici pour empoisonner les écoles, les journaux, les parlements, les gouvernements et les universités. Sans avoir à sortir les chars dans les rues et sous l’égide amicale du progrès et des libertés collectives.

Couverture de ‘Génération Offensée’ (Péninsule).

Pensez-vous qu’en Europe nous sommes si près de reproduire les tics que nous voyons aux États-Unis ou au Canada ?

Quand mon livre est sorti il ​​y a un an et demi en France, ils m’ont dit que c’était alarmant, qu’on n’atteindrait jamais ce niveau de folie. Au bout de trois mois, tout le monde s’est rendu compte qu’au sein de l’université française, il y avait des professeurs et des étudiants qui pensaient comme la gauche américaine. Ils utilisent les mêmes références, le même vocabulaire, les mêmes campagnes pour faire reculer le féminisme universaliste et l’antiracisme dont je suis issu. L’Europe pourrait tenir encore un peu. Pour le moment, on ne brûle pas des BD de Lucky Luke pour purifier l’imaginaire collectif, on n’apprend pas aux enfants à jouer avec des allumettes. Mais nous vivons dans un monde sans frontières, virtuel, et la réalité est que nos jeunes participent déjà à ces packs numériques qui incluent l’insulte d’un chanteur occidental pour avoir fait des tresses.

Nous ne sommes donc pas alarmants.

En tant que professeur de sciences politiques à Paris, j’ai vu comment des étudiants de très bonne volonté peuvent décider qu’au nom de l’identité, on peut être en faveur d’une tenue sexiste. Et, à son tour, qualifier de raciste un chanteur de gauche parce qu’il a abordé un sujet sans avoir la couleur de peau nécessaire. Cette américanisation des universités et des réseaux sociaux est en marche.

La différence entre être de gauche et être progressiste ?

Il y a 25 ans, quand je luttais contre les discriminations, je passais beaucoup de temps à me battre avec mes amis de la gauche marxiste parce qu’ils ne parlaient que de lutte des classes et contre les inégalités. Ils pensaient qu’il n’était pas nécessaire de manifester contre la discrimination. Mais, quelque temps plus tard, je me suis retrouvé dans cette situation où, depuis des médias très privilégiés, dans des universités élitistes, l’accent est mis sur la question de la « race », quelque chose d’importé des États-Unis, d’un esprit très essentialiste et très identité.

On a une jeunesse dorée qui s’emporte sur des choses grotesques et insignifiantes

Le combat a-t-il changé ?

On parle de la lutte des races pour oublier la lutte des classes. Ce sont des enfants gâtés qui sont considérés comme les plus malheureux du monde parce qu’un professeur les oblige à étudier un ouvrage classique écrit par un homme blanc il y a plusieurs siècles, ou parce que le menu de la salle à manger n’est pas assez asiatique. Nous avons une jeunesse dorée qui se met en colère contre des choses grotesques et insignifiantes. Cette colère occupe tellement de place dans le débat de la gauche américaine et du monde de la culture que l’on en oublie le débat sur les inégalités. L’inégalité et la pauvreté sont passées au second plan. C’est très confortable pour eux. Nous avons tous ces enfants gâtés qui peuvent être au sommet de la pyramide et passer pour des victimes en même temps, qui sont obsédés par des micro-griefs, persécutant même les propos de personnes qui, clairement, ne sont ni racistes ni sexistes.

Cette gauche semble la plus proche des grandes entreprises jamais connues. Et la droite réactionnaire l’a remarqué.

Oui, c’est précisément pourquoi la droite populiste se développe à travers l’Europe. Si la gauche abandonne le combat pour la liberté et poursuit ces combats d’enfants gâtés, la droite finit par passer en défenseur des libertés et des classes populaires. C’est l’un des dangers que je vois en Europe. Si on ajoute à cela la désinformation et la propagande sur les réseaux sociaux, on arrive à une déstabilisation qui ouvre la voie aux populismes d’extrême droite.

Cela laissera-t-il des séquelles sur la scène artistique et culturelle ?

Si on donne les moyens à la Silicon Valley, qui est l’industrie culturelle la plus puissante, on aura des conséquences très profondes. Mais je pense que cette manière superficielle et victimisante d’être antiraciste mourra d’elle-même : ridicule. En attendant, il y aura beaucoup de films qui n’auront pas été tournés et beaucoup d’auteurs qui n’auront pas osé écrire certains livres, et l’extrême droite, sexiste et raciste s’en réjouira.

Pensez-vous que les inquisiteurs et ceux qui se prêtent au silence partagent la responsabilité ?

Il semble clair que si personne ne dit rien, cela peut aller très loin. A la gauche de Charlie, nous sommes habitués aux menaces de mort des islamistes et de l’extrême droite. Une fois que vous avez surmonté cela, vous vous sentez fort de dire: “Vous n’allez pas m’interdire de rire, vous n’allez pas m’annuler pour un mot hors contexte.” Ces petits inquisiteurs paraissent ridicules à première vue, mais ils entraînent toute une génération. C’est une génération qui est née avec les réseaux sociaux, qui veut avoir une saine réputation, qui n’ose pas dire qu’un lynchage est injuste. Ils favorisent des comportements qui fonctionnent dans un troupeau et qui menacent la liberté de pensée. Cela devient plus dangereux lorsqu’il s’agit d’universités, où il faudrait apprendre aux gens à penser, et de médias culturels.

Quelle relation entretenez-vous avec les réseaux sociaux ?

J’ai pu commencer comme journaliste d’opinion grâce aux blogs et aux réseaux sociaux. Je connais ses avantages et cela m’a permis d’avoir un retour sur mon travail. Mais, comme j’ai fait beaucoup de recherches sur les mouvements extrémistes et que je sais comment ils utilisent ces outils, j’ai décidé de protéger ma vie privée sur les réseaux. Je poste beaucoup de choses, j’ai beaucoup de followers, mais j’essaie de ne pas lire les commentaires : je laisse de côté les trolls et les anonymes. Tous les journalistes devraient développer cette armure pour ne pas céder à cette maladie des universités américaines, qui vont se comporter comme des prestataires de services qui vont donner un produit en fonction des goûts ou des aversions qu’ils génèrent. L’information n’est pas un produit et nous ne sommes pas ici pour être applaudis. Nous sommes ici pour présenter les faits tels que nous les analysons. Ne pas être intimidé exige de la discipline. L’interactivité est en fait une source de soumission intellectuelle.

Pensez-vous que les journaux perdent de leur pertinence ?

Nous n’avons pas mesuré l’impact qu’allait avoir cette transformation numérique sur l’information et la politisation des personnes. Nous n’avons pas encore développé les anticorps nécessaires. Nous sommes très manipulables, en ce moment. On commence maintenant à comprendre que derrière les chaînes de messages il peut y avoir des états autoritaires ou des gens de mauvaise foi, des gens qui font payer ça, des faux profils. Nous commençons maintenant à comprendre cela. Mais ce n’est que le début. Il est vrai que les journaux n’ont plus autant de lecteurs, ou que les lecteurs sont plus âgés. Mais je pense que dans les réseaux sociaux la rigueur informative subsistera. Il y a tellement de fausses informations que nous devrons faire une sélection et nous devrons relire chez les personnes qui méritent notre confiance. Et les jeunes journalistes ne doivent pas céder à l’intimidation, ni se laisser tenter par la génération offensée. Ils doivent comprendre qu’il y a des vérités qui offensent, mais cela doit être dit.

Il arrive un moment où vous découvrez qu’après avoir renoncé à tant de libertés, vous êtes toujours menacé simplement parce que vous existez

On parle tellement de la censure de la gauche qu’on n’évoque pas les islamistes…

En France, on voit cette pression monter depuis plus de dix ans. Nous avons essayé de résister, mais nous n’avons pas pu. Nous avons vu comment la peur a vaincu les politiciens locaux. Si nous cédons au chantage, si nous n’osons plus dire ce que nous pensons, si nous n’osons pas dire ce que nous aurions dit si nous n’avions pas eu peur, nous mettrons en danger la démocratie.

A Valence, certaines raisons religieuses ont été épargnées par les flammes des fallas car les brûler serait « offensant », selon certains islamistes, pour les musulmans. Quand même un ninot du Pape a été brûlé.

Parce qu’aujourd’hui toute tradition, comme celle de Valence, peut être mal interprétée à l’autre bout du monde. Ils se fichent du contexte ! Les fondamentalistes ne sont pas le public des Fallas, ni de Charlie Hebdo. Personne ne les oblige à les voir.

À Valence, le message a été lancé que la liberté est sacrifiable, que la sécurité est plus importante. A Charlie Hebdo, il en a été décidé autrement.

Bien sûr. Mais je vais vous dire une chose. Il arrive toujours un moment où vous découvrez qu’après avoir renoncé à tant de libertés, vous êtes toujours menacé simplement parce que vous existez. Car le simple fait d’être européen fait de nous une cible islamiste. Chez Charlie Hebdo, nous avons décidé qu’il valait mieux se battre pour des idées que pas. Nous avons décidé de ne pas nous laisser intimider par les menaces de mort et nous continuons de nous appuyer sur l’intégrisme islamique ou catholique. Nous savions que si nous cédions, la liberté de la presse serait perdue. Cela créerait une jurisprudence selon laquelle la terreur ferait loi. D’une manière ou d’une autre, mes collègues de Charlie Hebdo sont morts en défendant cette idée, et chaque journaliste devrait le rappeler aux jeunes. Il vaut mieux mourir pour les idées que pour la soumission.

Sommes-nous confrontés à un processus irréversible ?

Cela peut aller très loin, peut-être même jusqu’à l’apogée. Je ne sais pas si cette apothéose va charger l’Europe. Mais je sais que si nous continuons avec ce tribalisme brutal, la soif de rationalité et de pensée éclairée reviendra. J’espère que cela arrivera bientôt, avant qu’un dangereux clown populiste, comme nous l’avons vu aux États-Unis et au Brésil, n’atteigne l’Europe.

Suivez les sujets qui vous intéressent