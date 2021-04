Les inscriptions à la maternelle publique sont en baisse – Voici pourquoi c’est une bonne chose ⋆ .

Les inscriptions dans les écoles publiques ont constamment diminué dans la plupart des États cette année scolaire, et de nouveaux signes indiquent que la tendance se poursuivra cet automne. Jeudi, le département de l’éducation de la ville de New York a rapporté que les candidatures à la maternelle pour l’année scolaire 2021/2022 avaient chuté de 12%, passant de 63000 à moins de 55500 candidatures.

Dans l’ensemble, les inscriptions à la maternelle à New York ont ​​baissé de 9 pour cent cette année et de 4 pour cent à l’échelle du district. Dans tout le pays, un sondage NPR a révélé que les inscriptions à la maternelle dans les écoles publiques étaient en baisse de 16% en moyenne cette année scolaire, et que les inscriptions à la prématernelle publique avaient également chuté de manière substantielle.

La nouvelle baisse des demandes d’inscription à l’automne dans les jardins d’enfants publics à New York suggère qu’il s’agit de plus qu’une réponse temporaire à une pandémie. Les parents peuvent retirer indéfiniment leurs enfants des écoles publiques, du moins dans certains grands districts où le retour à l’école à temps plein et en personne a été difficile à atteindre.

Des manchettes ont émergé pour suggérer que les parents qui choisissent de ne pas inscrire leurs enfants dans des programmes publics de prématernelle ou de maternelle cette année et la prochaine mettent en danger les perspectives scolaires de leurs enfants.

«Ces baisses soulèvent de graves préoccupations pour l’apprentissage précoce des enfants», ont écrit des chercheurs de la Brookings Institution en février. «Ces baisses des inscriptions dans les classes précoces sont troublantes étant donné l’importance des expériences d’apprentissage précoce pour la préparation des enfants à l’école.»

Appelant les jeunes enfants qui ne sont pas actuellement inscrits dans les écoles publiques à des «enfants disparus», les rédacteurs de Brookings plaident en faveur de programmes d’été financés par les contribuables et d’investissements massifs dans l’enseignement public pour «évaluer les besoins de développement diversifiés des enfants et cibler une multitude de les soutiens nécessaires »résultant d’une scolarisation précoce retardée ou interrompue.

Ces enfants sont peut-être «absents» des écoles publiques, mais ce ne sont guère des «enfants disparus».

De nombreux parents qui ont choisi d’éviter d’inscrire leurs enfants dans des programmes publics de maternelle ou de maternelle ont retardé l’entrée de leur enfant à l’école formelle ou les ont placés dans des écoles privées qui étaient plus susceptibles d’être ouvertes à l’apprentissage en personne que les écoles de district. . D’autres ont créé des modules d’apprentissage sur la pandémie avec des familles voisines. Des millions de parents ont décidé de scolariser leurs enfants à la maison cette année, en particulier les familles noires et celles à faible revenu.

La véritable tragédie de l’année écoulée n’a pas été que les enfants ne sont pas à l’école, mais que les confinements et autres politiques en cas de pandémie les ont déconnectés de leurs communautés, activités, pairs et famille élargie, ce qui a entraîné une augmentation des cas de dépression chez les jeunes et une détérioration de l’enfance. santé mentale et mauvaise santé physique due à une prise de poids juvénile due à l’inactivité. La levée des politiques de santé publique restrictives améliorera le bien-être des enfants, qu’ils fréquentent ou non une école conventionnelle.

Une scolarisation précoce retardée peut être bénéfique

La poussée vers une fréquentation scolaire précoce a été si vigoureuse ces dernières années que beaucoup pensent maintenant que c’est une calamité si les jeunes enfants ne sont pas inscrits dans une école formelle. Les démocrates, en particulier, ont depuis longtemps adopté l’expansion des programmes de prématernelle universels et financés par les contribuables, y compris le président Biden dont le plan de dépenses d’infrastructure proposé de plusieurs billions de dollars permettrait de canaliser des milliards de dollars des contribuables vers ces efforts.

Comme je l’ai écrit dans le Wall Street Journal en 2019, encourageant les parents à retarder ou à renoncer à la scolarité formelle de leurs enfants: «La tendance au cours des deux dernières décennies a été de passer plus de temps à l’école, en commençant à un âge plus précoce et en mettant davantage l’accent sur les universitaires. La scolarisation consomme plus que jamais l’enfance, mais les avantages d’une scolarisation précoce restent flous. »

En effet, la Brookings Institution a averti en 2017 que les études souvent citées montrant les gains positifs des programmes pré-K sont inadéquates et que des études plus approfondies sur l’impact durable des programmes publics pré-K, y compris l’étude Head Start Impact et l’étude du Tennessee Voluntary Pre-K, révèle que tous les avantages à court terme avaient disparu à la fin de la maternelle.

Plus alarmant, en troisième année, les résultats scolaires des enfants du programme Tennessee Pre-K étaient en fait en retard par rapport au groupe témoin d’enfants qui n’ont pas participé au programme. Tout aussi troublant, en troisième année, les enseignants du programme Head Start ont constaté que les enfants du programme Head Start avaient plus de problèmes de comportement et d’émotion que le groupe témoin d’enfants qui n’avaient pas participé au programme.

Au pire, la scolarisation précoce pourrait nuire au bien-être immédiat et à long terme des enfants. Une étude longitudinale de 2008 a conclu que «l’entrée précoce à l’école était associée à un moindre niveau de scolarité, un pire ajustement à la quarantaine et, surtout, un risque de mortalité accru».

Une étude de 2018 dans le New England Journal of Medicine a révélé d’autres résultats inquiétants de l’inscription précoce à l’école. Dans l’étude, des chercheurs de la Harvard Medical School ont découvert que, dans les États ayant une date limite d’inscription à la maternelle à cinq ans le 1er septembre, les enfants nés en août étaient 34% plus susceptibles de recevoir un diagnostic de déficit de l’attention / hyperactivité. trouble (TDAH) que leurs pairs du même grade, mais âgés de près de six ans, nés en septembre.

Comme tous les parents le savent, une année peut faire une grande différence dans le développement de la petite enfance. Placer les jeunes enfants dans des environnements scolaires axés sur les études avant qu’ils ne soient prêts sur le plan du développement peut les amener à être mal diagnostiqués et même soignés pour des problèmes d’apprentissage et de comportement qui pourraient ne pas apparaître s’ils s’inscrivaient à l’école plus tard.

Résistez à plus d’efforts de financement scolaire

Comme le suggère le récent article de la Brookings Institution, il y aura certainement une forte poussée dans les mois à venir pour investir massivement dans les «enfants disparus» dont les parents ont retardé l’entrée à l’école formelle ou opté pour des options privées pendant la riposte à la pandémie. Cette rhétorique, ainsi que le plaidoyer progressif en cours pour des programmes de prématernelle universels financés par les contribuables, tenteront de persuader le public que la scolarisation précoce est cruciale pour le bien-être de l’enfance et de la société et que les «enfants disparus» ont besoin d’une aide particulière.

Ne le croyez pas.

Les enfants qui ne sont pas inscrits dans les programmes publics de maternelle ou de maternelle ne sont pas «manquants». Leurs parents savent exactement où ils se trouvent. Ces parents choisissent de retarder l’entrée à l’école formelle ou choisissent des options d’enseignement privé ou d’enseignement à domicile pour leurs enfants.

Étant donné que l’impact des programmes de scolarisation publique pour la petite enfance est au mieux médiocre et que l’entrée tardive à l’école peut avoir des résultats positifs, bon nombre de ces «enfants disparus» pourraient en fait surpasser leurs pairs dans les années à venir. Plutôt que de déplorer une autre année scolaire de baisse des inscriptions dans les écoles publiques, nous devrions soutenir les parents qui reprennent le contrôle de l’éducation de leurs enfants auprès des bureaucrates du gouvernement et des syndicats d’enseignants, et les féliciter d’avoir choisi des alternatives à une école de district assignée.

