Les inscriptions à SUNY diminuent au milieu d’une pandémie persistante ⋆ 10z viral

C’est la Shrinking University de New York.

Les inscriptions d’étudiants dans les 64 collèges de l’Université d’État de New York ont ​​encore baissé au milieu de la pandémie persistante de coronavirus.

Le nombre d’étudiants a chuté de 18 600 cet automne dans les établissements SUNY par rapport à l’automne dernier, soit 4,7 %.

Les inscriptions ont chuté de près de 40 000 depuis l’automne 2019, soit une baisse de 9,6 % en deux ans, selon les chiffres de SUNY.

L’épidémie de COVID-19 a frappé New York pour la première fois au printemps 2020, annulant les cours en personne et forçant les collèges à passer à l’enseignement virtuel.

Au cours de la période de deux ans, les demandes et les inscriptions d’étudiants étrangers ont particulièrement chuté, à SUNY et dans d’autres collèges à l’échelle nationale, rapportent des responsables.

Mais l’enrôlement dans les cratères n’est pas seulement un phénomène pandémique.

En 2011, 468 000 étudiants fréquentaient SUNY. Le nombre a régulièrement diminué au cours de la décennie, pour atteindre environ 375 620 pour la nouvelle année universitaire.

Les inscriptions ont particulièrement chuté dans les collèges communautaires, passant de 247 667 étudiants en 2011 à 163 259 cet automne.

Les inscriptions dans les collèges communautaires de SUNY ont chuté de 6 pour cent supplémentaires depuis l’année dernière et de 15 pour cent combinés par rapport à il y a deux ans, alors qu’il y avait 192 950 étudiants.

Les inscriptions dans les collèges supérieurs ou de quatre ans ont chuté d’un taux plus modeste de 3,6 pour cent depuis l’année dernière, passant de 220 296 à 212 361 étudiants.

Il y avait un point positif – les inscriptions ont en fait légèrement augmenté dans quatre établissements de recherche/doctorat phares de SUNY (Stony Brook, Buffalo, Binghamton et Albany), passant de 112 265 en 2019 à 113 399 cet automne.

C’est en fait une augmentation de plus de 12 000 étudiants dans les universités de recherche au cours de la dernière décennie.

Un membre du conseil d’administration de SUNY qui préside le comité académique étudiant les inscriptions, Stanley Litow, a attribué une partie de la baisse des inscriptions à une baisse des admissions chez les élèves du secondaire et à une baisse du taux de natalité.

La City University of New York a également connu une baisse des inscriptions. La population des 25 campus de CUNY a plongé d’environ 15 pour cent. (Kevin C Downs pour le New York Post

Mais Litow a ajouté que “de toute évidence, la pandémie a eu un impact énorme”.

Il a déclaré que les restrictions de sécurité sur les déplacements pour freiner le COVID-19 ont sans aucun doute réduit les candidatures des étudiants internationaux de SUNY et d’autres établissements d’enseignement supérieur.

“Le nombre d’inscriptions n’est pas aussi mauvais que les gens le pensaient”, a déclaré Litow.

« Certaines institutions se portent plutôt bien malgré la situation difficile. »

Plus tôt cette année, le chancelier de SUNY, James Malatras, a déclaré que les candidatures des étudiants aux collèges publics gérés par l’État étaient en baisse de 20%.

La baisse des inscriptions à SUNY reflète la perte d’étudiants à la City University of New York. La population des 25 campus de CUNY a plongé d’environ 15% ou 33 000 étudiants depuis le début de la pandémie.

La direction de SUNY a discuté mardi de sa campagne de marketing SUNY pour tous – en se concentrant sur l’abordabilité et la qualité par rapport à d’autres collèges dans le but d’augmenter les inscriptions.