Les inscriptions aux 24 Heures de Catalogne de Motocyclisme sont maintenant ouvertes

27/03/2021 à 12:26 CET

Le Circuit de Barcelone-Catalunya a déjà ouvert les inscriptions pour les 24 Heures de Catalogne de Motocyclisme. Les participants qui souhaitent participer à l’événement traditionnel de cette saison pourront s’inscrire jusqu’au vendredi 4 juin.

Les premiers tours gratuits facultatifs pour les participants auront lieu le 25 juin, avec la possibilité de compléter la formation tout au long de la journée, une demi-journée ou une heure.

Aspects clés du test

Cabe recordar que, desde el año 2016, las 24 Horas de Catalunya de Motociclismo arrancan a las 12h y que los equipos, juntamente con sus pilotos, pueden escoger libremente los neumáticos que quieren utilizar, ampliando así el abanico de posibilidades de la carrera y asegurando l’émotion.

Les pilotes peuvent concourir dans des équipes composées d’un minimum de 3 pilotes et d’un maximum de 4, à condition qu’ils aient une licence annuelle ou un seul test: catalan, homologué, FIM ou FIM Europe (les pilotes avec licence FIM ou FIM Europe doivent obligatoirement présenter l’autorisation de quitter leur Fédération).

Les relais doivent être effectués au maximum toutes les deux heures car aucun pilote ne pourra tirer plus de deux heures consécutives. De plus, dans la continuité de l’une des grandes attractions des 24 Heures de Catalogne de Motocyclisme, le départ se fera à chevrons, dans le plus pur style «Le Mans».

Modifications et protocole du COVID-19

L’accès au Circuit de Barcelone-Catalunya se fera de la manière la plus sûre possible, grâce au contrôle de la température. Tous les participants doivent porter un masque et il est recommandé d’utiliser régulièrement les différents distributeurs de gel hydroalcoolique placés dans l’établissement.

Les équipes inscrites au test recevront un nombre limité de laissez-passer et l’accès au paddock ne sera autorisé qu’aux personnes dûment accréditées.

Parallèlement à ces mesures, le protocole pourrait être modifié pour s’adapter aux mesures en vigueur à tout moment, mises en œuvre en fonction de l’évolution de la pandémie.