Les inscriptions dans les écoles publiques de New York chutent pendant la pandémie

Jodi Cook aide son fils à descendre du bus scolaire à Brooklyn, NY, le 20 septembre 2021.

(Hannah Beier/.)

Les inscriptions dans les écoles publiques de la ville de New York ont ​​chuté d’environ 17 000 élèves cette année, avec une baisse d’environ 64 000 depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon les données préliminaires publiées vendredi par le ministère de l’Éducation de la ville.

Le district scolaire de la ville, qui est le plus grand système scolaire public des États-Unis, a inscrit environ 938 000 élèves à l’automne 2021, contre 955 000 l’année précédente. Le district a enregistré une baisse de 1,9% des inscriptions cette année, contre une baisse de 4,7% en 2020, lorsque les districts du pays sont passés à l’apprentissage virtuel. Les grands districts scolaires ont eu du mal à passer aux cours en ligne, et le DOE de New York a fourni des iPad à des milliers d’élèves sans-abri pour s’assurer qu’ils puissent participer à l’apprentissage à distance.

Cependant, les inscriptions dans les écoles à charte du district ont continué d’augmenter, bien qu’à un rythme légèrement plus lent que les années précédentes. Environ 4 000 nouveaux étudiants se sont inscrits dans des chartes cet automne, contre 10 000 nouveaux étudiants l’année précédente.

Y compris les écoles à charte, qui sont financées par des fonds publics mais gérées par le privé, il y a plus d’un million d’étudiants inscrits dans les écoles publiques de New York. Le DOE a signalé une baisse des inscriptions depuis 2016, 2020 ayant connu la plus forte baisse, tandis que les inscriptions dans les écoles à charte sont passées de 114 000 étudiants au total en 2016 à 143 000 cette année.

Les responsables du DOE ont affirmé que New York était dans une meilleure position que les autres grands districts, affirmant que Los Angeles et Chicago avaient chacune perdu un plus grand pourcentage d’étudiants.

« En tant que plus grand district scolaire du pays, nous avons été touchés par la fluctuation des inscriptions à l’échelle nationale qui a affecté les écoles à travers le pays, et ces données montrent que les inscriptions se stabilisent alors que nous poursuivons l’incroyable reprise de notre ville », a déclaré la porte-parole du DOE, Katie O’Hanlon, dans un communiqué. aux médias.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.